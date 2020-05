Arriva un nuovo Paper Mario

Un po’ a sorpresa, arriva l’annuncio di un nuovo Paper Mario, il celebre platform pubblicato in origine su Nintendo 64 e poi rivisto su un po’ tutte le successive console Nintendo, fino ad arrivare all’ultimo Paper Mario: Color Splash su Wii U. Tempo dunque di tornare in gioco, con un mondo composto di carta in quello che sarà il sesto episodio della serie, ovviamente su Nintendo Switch. Si intitola Paper Mario: The Origami King. La grafica, al solito, promette bene, e speriamo di trovare conferme anche per la celebre giocabilità a cui ci ha abituato Paper Mario. Qui di seguito il trailer.