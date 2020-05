Arriva un nuovo Mortal Kombat

Come da previsioni, non abbiamo assistito all’annuncio di un nuovo Mortal KOmbat, o per lo meno non in senso stretto. Oggi, infatti, è arrivato l’annuncio di Mortal Konbat 11: Aftermath.

Arriva il 26 maggio e si tratta di un corposo DLC, cioè un contenuto aggiuntivo, che espande la storia principale aggiungendo nuovi personaggi. Sono in particolare tre i nuovi combattenti che caratterizzano Aftermath. Ed è in particolare uno ad attizzare la fantasia dei giocatori: si tratta niente poco di meno che Robocop! Un’aggiunta nuova di zecca, a sorpresa, a cui fanno compagnia due ritorni eccellenti. Parliamo di Sheeva, direttamente dall’originale Mortal Kombat 3, e di Fujin. che proviene invece da Mortal KOmbat 4.

Oltre ad annunciare Aftermath, NetherRealm ne ha approfittato per presentare un DLC gratuito e disponibile per tutti i giocatori di Mortal Kombat 11. Aggiungerà due nuove arene, le Stgage Fatalities e le “Friendship”, con cui “finire” il proprio avversario con un gesto carino anziché che con le fatality.