Arriva la Xbox One X di Cyberunk 2077

Dalla collaborazione tra Cd Projekt Red e Microsoft arriva un modello di Xbox One X, a tiratura limitata, ispirato al mondo dei Cyberpunk 2077, l’atteso gioco di ruolo scifi che sarà lanciato in tutto il mondo il 17 settembre 2020, su PC, PS4 e Xbox One.

Inutile dire che il design è un tripudio di elementi cyberpunk che richiamano a Night City, la città in cui è ambientato il gioco. In più, c’è ampio uso di tecnologia “vera”: led, decorazioni fluorescenti, effetti che cambiano colore e texture, pannelli che si possono sostituire. E poi, immancabile, un gamepad wireless ispirato al personaggio di Johnny Silverhand, che sarà disponibile anche come accessorio in alcuni negozi selezionati, fisici e online. La confezione, la cui data di lancio è prevista per giugno 2020, includerà oltre alla console da 1 terabyte, anche il codice di download del gioco.