Arriva la versione PC di Death Stranding!

Con un annuncio a sorpresa, 505 Games, che ricordiamo essere di proprietà dell’italianissima Digital Bros, comunica che si occuperà della pubblicazione della versione PC del nuovo, attesissimo, gioco di Hideo Kojima. Sebbene la versione per PlayStation 4 sia attesa per il prossimo 8 Novembre (il giorno 1 Novembre alle ore 8.01 pubblicheremo la nostra recensione), per quella per PC toccherà aspettare l’estate 2020, ma per lo meno, ora, sappiamo che è in dirittura d’arrivo.

“Siamo entusiasti e estremamente onorati di poter lavorare con un team di così grande talento come quello di Kojima Productions e avere la possibilità di consegnare Death Stranding ai giocatori PC di tutto il mondo”, racconta il co-fondatore e CEO di 505 Games, Raffaele Galante. “Death Stranding offrirà un’esperienza completamente originale che delizierà tutti i giocatori PC”. Se, dunque, non avete una PlayStation, e non ne prevedete l’acquisto, non resta che aspettare qualche mese. E magari considerare un aggiornamento del PC a vostra disposizione.