Arriva la versione gratuita di PUBG

Se ne era già parlato all’inizio dell’anno e adesso abbiamo finalmente una data di uscita per l’Europa per Playerunknown’s Battlegrounds Lite, una versione gratuita del famoso battle royale che sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 10 ottobre.

Conosciuta inizialmente come PUBG Project Thai, questa edizione del gioco era stata pensata come esclusiva per il mercato tailandese e in seguito estesa ad altri paesi nel mondo. È caratterizzata da un comparto grafico molto essenziale, vicino a quello della versione per smartphone, e quindi è in grado di girare anche su PC non particolarmente potenti.

PUBG Lite promette di offrire “il cuore dell’esperienza del gioco originale” che include ovviamente la modalità classica a 100 giocatori ma anche una inedita 4 contro 4. Nel gioco saranno anche disponibili due pass stagionali, uno gratuito e l’altro a pagamento per accedere a contenuti esclusivi, nonché un sistema di acquisti in-game basato su una valuta virtuale denominata L-COIN.

Il gioco è già disponibile in versione beta, e registrandosi sul sito ufficiale fino all’8 ottobre si potranno ottenere al momento del lancio due skin esclusive: M416 (mimetica del deserto) e AKM (rockstar).