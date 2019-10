Arriva la serie su id Software: ingaggiati gli attori per Carmack e Romero

La serie di Masters of Doom ha trovato finalmente i suoi due protagonisti: Eduardo Franco (Booksmart, American Vandal) e Patrick Gibson (The OA, The Tudors), che interpreteranno rispettivamente i ruoli di John Romero e John Carmack.

Prodotta dai fratelli attori James e Dave Franco per l’emittente televisiva USA Network, Masters of Doom è basata sull’omonimo libro del 2003 in cui il giornalista David Kushner ha documentato nella forma del romanzo la storia della nascita e del successo di id Software e dei suoi due membri più noti, i due John più famosi dell’universo videoludico.

Usa Network descrive così la serie: “Masters of Doom […] è una storia basata su eventi reali che racconta di due geni dell’informatica in un oscuro angolo di America che, insieme a un manipolo di disadattati e ribelli, hanno creato uno dei franchise più importanti degli anni ’90: il videogioco Doom. John Carmack and John Romero erano migliori amici, diventati poi acerrimi nemici nel processo che li ha portati alla creazione di un impero dei videogiochi che avrebbe cambiato per sempre la cultura pop”.

I toni già preannunciano che non ci troveremo certo di fronte a un documentario e d’altra parte neanche il libro lo era, nonostante le accuratissime fonti. Se avrà successo, però, Masters of Doom sarà la prima serie nel suo genere a raccontare alle masse alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia del mondo dei videogiochi, e a trattarli come delle vere e proprie rockstar.