Arriva la seconda parte di Kingdom Hearts VR Experience!

La seconda parte di Kingdom Hearts VR Experience: Olympus Coliseum è disponibile da oggi per il download gratuito per PlayStation VR. La prima parte era stata lanciata a febbraio e includeva una sorta di museo interattivo dove poter vedere video ed esplorare dei ricordi interattivi legati alla decennale saga. Questa seconda parte aggiunge il supporto a PS Move per poter combattere nell’arena dell’Olimpo. Se il buongiorno di vede dal teaser trailer, non sembrerebbe essere la più divertente delle attività, eppure siamo abbastanza sicuri che da qualche parte c’è almeno un fan sfegatato della serie che aspettava solo il momento di darle di santa ragione agli Heartless in prima persona. E poi è gratis…

Kingdom Hearts III è uscito a gennaio di quest’anno dopo un lunghissimo periodo di sviluppo che però non sembra aver freddato gli entusiasmo degli appassionati. Stando infatti ad alcune recenti dichiarazioni dell’analista di NPD Group Matt Piscatella, negli Stati Uniti il gioco è al secondo posto della classifica dei titoli più venduti nella prima metà del 2019. Ma non solo, Kingdom Hearts III è anche il capitolo con il miglior lancio della storia del franchise. Un’accoglienza niente male per chi si è fatto attendere per ben 13 anni.