Arriva la realtà virtuale di Nintendo

Che Nintendo fosse al lavoro sulla realtà virtuale era cosa che si vociferava da tempo, ma adesso arriva l’ufficialità: a partire dal 12 Aprile sarà disponibile Nintendo Labo VR Kit. Al grido di “Simple. Friendly. Fun”, che è proprio lo slogan scelto dalla grande N, i possessori di Switch potranno mettere le mani su un kit della serie Labo per costruire il proprio visore secondo uno dei sei progetti a disposizione: VR Goggles, Blaster, Camera, Elephant, Bird e Wind Pedal. I primi due realizzabili con il kit Starter Set + Blaster, gli altri acquistando, in aggiunto, un altro kit. In alternativa sarà disponibile il kit Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit, che include tutti i progetti. Si tratta di una soluzione VR molto semplice, in pieno stile Nintendo, a prima vista molto più simile a un progetto tipo Google Cardboard che a una soluzione stile PlayStation VR, per intenderci, che ha dalla sua anche il prezzo aggressivo: mentre quello ufficiale per l’Italia non è stato ancora comunicato, si sa infatti che quello americano sarà di 40 dollari per lo Starter Kit e di 80 dollari per il kit completo. È chiaro che Nintendo punterà molto anche sulla formula che ha reso celebre la sua serie Labo: la possibilità di costruire da sé i propri gadget, personalizzandoli con poca spesa e sfruttando in modo originale i controller della fortuna console Switch.