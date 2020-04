Arriva il gioco di corse di Star Wars

C’è un titolo, magari sconosciuto ai più, che ci ha fatto amare la saga di Guerre Stellari anche nei videogame. Quel titolo è Star Wars: Episode 1 Racer. I videogame su Guerre Stellari, o Star Wars per i puristi, raramente ci hanno regalato, specie nel passato, perle indimenticabili. “Racer”, tuttavia, si dimostrava ciò che doveva essere, innanzitutto, un videogame di corse: veloce, con mezzi ben diversificati, tecnicamente eccellente. E poi certo, c’era il brand Star Wars è garantirgli ulteriore visibilità, ma era quasi un “bonus”.

“Racer” ha lasciato un ottimo ricordo in chiunque abbia avuto modo di provarlo, e nel corso degli anni, risale al 1999, ha saputo ritagliarsi una schiera di fan che non hanno mai smesso di giocarlo e sperare in un seguito. Oggi arriva la notizia che si aspettavano: Star Wars: Episode 1 Racer arriverà il prossimo maggio, su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Non si tratta di un seguito e nemmeno di un reboot ma, di fatto, della versione originaria leggermente migliorata, per esempio aumentando la risoluzione dei filmati, ma chissà che il suo eventuale successo non convinca Apyr, il produttore, a pensare a un nuovo capitolo.