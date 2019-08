Apex Legends introduce una modalità single player!

Ad agosto se ne vanno tutti in vacanza, o quasi. Mentre i più cercano di prendersi una pausa dalla vita digitale, i poveri sventurati rimasti a casa hanno ben pochi svaghi a distrarli dal caldo asfissiante.

Per i giocatori estivi più asociali di Apex Legends però Respawn Entertainment ha appena rivelato una gradita sorpresa: il debutto di una modalità single player per il gioco che sarà disponibile solo dal 13 al 27 agosto.

La nuova opzione permetterà di giocare in singolo tutte le missioni dell’evento Iron Crown Collection, che inizierà appunto la prossima settimana e andrà avanti per i successivi 14 giorni. Questo significa che chiunque potrà lanciarsi in partita senza la necessità di doversi unire ad altri due giocatori, come vuole la regola di base del gioco.

Non è chiaro se si tratti di una sorta di “soft test” per saggiare l’interesse del pubblico verso tale modalità per poi renderla permanente in futuro oppure di un modo per alzare il numero stagionale degli utenti attivi. Fatto sta che se siete giocatori un po’ scarsi o dei nuovi arrivati che vogliono fare esperienza senza sentire addosso il peso della competizione, questa è sicuramente l’occasione che fa per voi.