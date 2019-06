Ape Escape compie vent’anni: nuovo gioco in arrivo?

La serie di Ape Escape ha compiuto ieri vent’anni. Era in fatti il 24 giugno del 1999 quando il primo capitolo per PlayStation uscì in Giappone, dov’è noto con il titolo “Saru! Get You!”.

Il gioco originale era stato prodotto con l’intenzione di dare una dimostrazione pratica dell’utilizzo delle due levette analogiche presenti sul DualShock, il nuovo gamepad per PlayStation da poco introdotto sul mercato. Il titolo però ebbe talmente tanto successo che diede il via a una serie di ben 14 episodi, l’ultimo dei quali, Ape Escape Move, è uscito nel 2010 su PS3.

Per celebrare il ventennale Sony ha lanciato una serie di iniziative che hanno subito fatto sperare all’annuncio di un nuovo gioco o di una versione remaster, che oggi vanno tanto di moda. Per ora però gli annunci si limitano ai seguenti: l’apertura di un canale Twitter ufficiale; l’inaugurazione di un temporary store a Tokyo che venderà gadget e merchandise ufficiali del gioco dal 19 luglio al 1 agosto; un tema PS4 gratuito di Ape Escape disponibile (per ora purtroppo solo sul PS Store giapponese) fino al 6 agosto; un video celebrativo che ripercorre le due decadi di storia del franchise (visualizzabile in basso).

Sul PlayStation blog giapponese, inoltre, si invitano gli utenti a rimanere sintonizzati per ulteriori novità. Considerando che Ape Escape in Europa arrivò alcune settimane dopo, ossia il 2 luglio del 1999, non è esclusa qualche iniziativa che possa coinvolgere anche l’occidente.