Annunciato Yakuza 7!

È ufficiale: Yakuza 7 sarà il prossimo capitolo della serie e vedrà la luce in Giappone il 16 gennaio del 2020 su PlayStation 4, mentre per l’uscita occidentale bisognerà aspettare qualche mese in più.

Con un lungo teaser trailer pubblicato a sorpresa da Sega nel corso della giornata di ieri, il publisher ha rivelato la storia del gioco e alcuni importanti cambiamenti nel gameplay: il sistema di combattimento infatti non sarà più in tempo reale ma a turni, rendendo Yakuza un gioco di ruolo di stampo giapponese a tutti gli effetti.

Per quanto il vecchio sistema non abbia mai brillato per raffinatezza e precisione, è interessante vedere come i fan reagiranno a questa importante novità.

Per quanto riguarda la trama invece, concluse le vicende del vecchio protagonista, Kazuma Kiryu, la palla passa ora a Ichiban Kasuga, un nuovo yakuza appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena di 18 anni per salvare il proprio boss. Il gioco è ambientato nel 2001 nel quartiere immaginario Isezaki Ijincho di Yokohama e lo studio promette che sarà almeno tre volte più grande di Kamurocho, l’ambientazione di Tokyo, anch’essa di fantasia, che ha fatto da sfondo alla serie per anni.