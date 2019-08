Annunciato WWE 2K20: uscirà il prossimo 22 ottobre

Ci speravamo tanto e siamo stati accontentati: WWE 2K20 è realtà ed è quasi pronto a uscire, con una data di pubblicazione prevista per il 22 ottobre di quest’anno in contemporanea su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’editore 2K Sports ne ha dato l’annuncio attraverso un simpatico trailer live action, rivelando allo stesso tempo la nuova copertina del gioco con i due atleti Becky Lynch (campionessa in carica della WWE Raw Women’s Championship nonché prima donna a figurare sulla cover di un gioco 2K) e la super star Roman Reigns.

Nel capitolo di quest’anno verrà introdotta infatti la possibilità di avere una carriera tutta al femminile e vedremo anche il ritorno della modalità Torri WWE, con una di queste che sarà incentrata proprio su Reigns. Farà inoltre la sua entrata in scena un nuovo modello di servizio chiamato “WWE 2K20 Originals”, che offrirà nel tempo una serie di contenuti aggiuntivi pensati per “aumentare drasticamente la rigiocabilità del titolo”, come sottolinea un rappresentante di 2K. Il contenuto scaricabile, che potrebbe richiedere ulteriori acquisti da parte degli utenti, promette di portare “un nuovo mondo di gioco contraddistinto da un tema esclusivo” che sarà messo a disposizione a qualche settimana di distanza dal lancio.