Annunciato Star Wars Jedi: Fallen Order

Prima una foto apparentemente trafugata, poi qualche voce di corridoio, infine l’annuncio ufficiale, rilasciato forse anzitempo rispetto ai piani: Star Wars Jedi: Fallen Order, il gioco basato su Guerre Stellari al quale stanno lavorando Respawn ed Electronic Arts, uscirà il 15 Novembre per PlayStation 4 e Xbox One. In realtà, l’annuncio è avvenuto durante la Star Wars Celebration che si sta tenendo a Chicago, quindi non ci poteva essere occasione migliore per svelare uno dei titoli basati su Star Wars che ci attendono da qui ai prossimi due anni. Il protagonista del titolo è Cal Kestis, impersonato dall’attore Cameron Monaghan, cioè un giovane Padawan che sarà chiamato a lottare contro l’Impero e i suoi Inquisitori. Una nuova ambientazione, il pianeta Bracca, aggiunge fascino e atmosfera a una produzione che pare puntare molto ai combattimenti a base di spade laser. Il trailer, realizzato col motore del gioco, lascia davvero ben sperare.