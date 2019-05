Annunciato Sniper Elite V2 Remastered

Ci sono remastered che sembrano un po’ pretestuose, altre su cui, invece, vorremmo mettere mano volentieri. E tra queste ultime c’è di sicuro Sniper Elite V2, un action in terza persona sviluppato da Rebellion nel 2012, seguito del titolo rilasciato nel 2005, che ci mette nei panni di un vecchino durante la battaglia di Berlino, avvenuta tra l’Aprile e il Maggio del 1945. Il titolo, che si era ben comportato a livello di critica, ha conosciuto anche un discreto successo di pubblico. Al punto da convincere i suoi sviluppatori a lavorare a unaremastered. Uscirà il 14 Maggio 2019, per PS4, Xbox One e Nintendo Swtich, e sarà caratterizzato da una grafica sontuosa e al passo coi tempi.