Annunciato Resident Evil 3 Remake: arriva il prossimo anno!

Nel corso dell’ultimo State of Play di Sony è stato annunciato Resident Evil 3 Remake, come avevamo già avuto modo di anticiparvi. Il trailer di presentazione ci mostra che il nuovo lavoro di Capcom riprende quanto visto l’anno scorso con il secondo capitolo della saga in termini di atmosfera e gameplay, ma con un’interessante novità: il nuovo gioco includerà una corposa modalità multiplayer online che conosciamo già, ovvero quel Project Resistance presentato dalla compagnia a settembre.

Resident Evil Resistance, questo il nome ufficiale della componente aggiuntiva, propone uno stile di gioco asincrono “4 contro 1” in cui quattro sopravvissuti dovranno cercare di fuggire da Raccoon City mentre un Mastermind tenta di individuarli e bloccare la loro fuga attraverso una rete di telecamere di sicurezza, trappole e ovviamente zombi. Per saperne di più, potete leggere il nostro provato del gioco.

Resident Evil 3 con Resident Evil Resistance uscirà il 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Capcom ha già aperto i preordini e ha annunciato – seppur al momento solo per il mercato nordamericano – una speciale edizione da collezione, disponibile al prezzo di 179 $ presso i rivenditori GameStop.