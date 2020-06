Annunciato Project CARS 3

Si sapeva che Slightly Mad Stujdios era al lavoro su un nuovo gioco e, considerando il successo dei precedenti capitoli, era ragionevole pensard che si sarebbe trattato di Project CARS 3. Dunque, ora è ufficiale: Project CARS 3 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC la prossima estate. Non c’è ancora una data precisa ma quel che si è visto nel trailer dell’annuncio lascia presagire succose novità.

L’anima è quella del classico simulatore di casa, visto che il punto di forza è il motore fisico, ma ciò che è stato migliorato, per non dire rivoluzionato è l’aspetto più “accessorio”, perché legato alla collezione di auto. Tanto per iniziare, ci sono oltre 200 modelli disponibili, mentre le piste sono addirittura 140. Grande lavoro è stato fatto anche sul versante della personalizzazione: che si tratti di estetica, aerodinamica o potenziamenti, Project CARS 3 ora dà il pieno controllo su ogni dettaglio del mezzo che si va a pilotare. Tutto ciò potrebbe preoccupare chi è a digiuno di simulatori e in particolare di questa serie, da sempre vista come il punto d’arrivo per gli appassionati, ed è per questo che lo sviluppatore ha pensato di inserire una serie di opzioni con cui adattare il gioco alla tipologia di giocatore. Anche se si tratta di utenti inesperti, tanto che è disponibile la modalità First Time User Experience. Ci sarà tempo di parlarne, comunque, a gioco uscito: ormai manca davvero poco.