Annunciato Need for Speed Heat: uscirà l’8 novembre

Electronic Arts ha finalmente sollevato il velo su Need for Speed Heat con la pubblicazione di un primo trailer cinematico ad accompagnare l’annuncio. Il nuovo titolo di Ghost Games vedrà la luce il prossimo 8 novembre su PS4, Xbox One e PC.

Incentrato sulla cultura urbana, NFS Heat offrirà una narrativa immersiva e molto possibilità di personalizzazione. La città corrotta di Palm City sarà il setting del nuovo episodio: un mondo aperto dove i piloti si riuniscono e gareggiano alla ricerca di fama e gloria. Di giorno i giocatori potranno prendere parte alla Speedhunters Showdown, una competizione autorizzata e condotta secondo le regole che permetteranno di guadagnare denaro prezioso per le proprie personalizzazioni. Di notte, però, la musica cambia: per le strade di Palm City impazzano le corse clandestine, che daranno accesso a gare più importanti e alla possibilità di ottenere ricambi esclusivi. Mentre i politici corrotti assistono allo spettacolo e scommettono sul più forte, la polizia si lancerà in inseguimenti forsennati per arrestare i partecipanti.

Per saperne di più sulle ulteriori novità introdotte da Need for Spead Heat non dovremo aspettare molto, precisamente il prossimo 19 agosto e la Gamescom di Colonia, dove Ghost Games mostrerà in dettaglio il gameplay del gioco.