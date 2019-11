Annunciato Diablo IV!!!

Che ci fosse un nuovo Diablo in cantiere, presso gli uffici di Blizzard, era cosa nota e vociferata un po’ ovunque, ma adesso arriva l’ufficialità. L’occasione è arrivata nel corso di Blizzcon 2019, che si sta tenendo in questi giorni ad Anaheim, in California. Ricordiamo che Diablo III, uscito nell’ormai lontano 2012, non entrò mai nei cuori dei fan della saga, sia per una versione iniziale piena zeppa di problemi, sia per un gameplay troppo lontano da quello originario. Diablo IV, invece, promette di tornare alle radici: scontri difficili e sanguinari, un’azione frenetica e gli stilemi del genere ruolistico. Del resto, se Diablo III è arrivato a vendere oltre 30 milioni di copie, chissà che successo per un possibile, vero, seguito di Diablo II. Qui di seguito il trailer ufficiale.