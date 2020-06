Annunciato Chivalry 2 per console

Chivalry, a suo modo, è stato un caso di studio nel mondo dei videogame. Nato sulle ceneri di Age of Chivalry, un mod per Half-Life 2 del 2007, è stato sviluppato con l’Unreal Engine diventando uno dei migliori giochi action ad ambientazione medievale. E, considerando la natura indie, ha venduto tantissimo: oltre due milioni di copie.

Chiaro che, dalla sua uscita, risalente al 2013, in molti aspettavano un seguito e quel seguito è stato annunciato lo scorso anno per PC, con uscita esclusiva per un anno, nel 2020, su Epic Games Store. Ora, tuttavia, Chivalry 2 è stato annunciato anche per console, sia dell’attuale che della prossima generazione, e dunque aspettatevelo anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X, anche se non è dato sapere quando. Si sa, però, ed è una bellissima notizia, che sarà cross-play.