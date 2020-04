Animal Crossing: New Horizon ha venduto un casino

Di sicuro Animal Crossing: New Horizon è un titolo che è piaciuto moltissimo a noi, ma anche il pubblico pare averlo gradito alla grande. Tant’è che, stando alle stime dell’agenzia di ricerche di mercato SuperData, il titolo Nintendo avrebbe venduto oltre 5 milioni di copie nella sola versione digitale.

Tante, tantissime copie, specie considerando che il gioco è stato lanciato appena il 20 marzo scorso, quindi parliamo di 5 milioni di copie vendute in un mese. Un numero che ha forte odore di record, visto che batte perfino l’illustre precedente di Call of Duty: Black Ops 4. È probabile che a questo incredibile successo abbia contribuito, e non poco, il clima teso degli ultimi tempi, che hanno portato il pubblico a desiderare un’esperienza più rilassante e, perché no, sognante. Detto e fatto, ecco quindi Animal Crossing: New Horizon.

Nel medesimo rapporto che parla del gioco Nintendo troviamo altri dati interessanti. Per esempio, si viene a sapere che Doom: Eternal ha venduto 3 milioni di copie digitali a marzo, cioè il triplo di quanto fatto dal D00m 2016 nel primo mese di lancio, mentre Half-Life: Alyx avrebbe raggiunto le 860000 copie vendute.