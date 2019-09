Anche Batman farà un salto in Fortnite

Per chi ama le sorprese forse Fortnite non è il titolo più adatto, perché finora non c’è stato nessun evento a tema lanciato nel gioco che non sia stato scoperto con giorni di anticipo dagli attivissimi dataminer di Internet, che passano il loro tempo a studiare il codice e i dati degli aggiornamenti non ancora sbloccati per scoprire indizi sui nuovi contenuti in arrivo.

Tra i tanti, il famoso (nell’ambiente) Lucas7Yoshi, che aveva già scovato mesi fa la collaborazione con Stranger Things, stavolta ne ha beccata una nuova basata sull’universo di Batman. La nuova serie di sfide in arrivo, che si svolgeranno nella mappa dei Pinnacoli Pendenti, si chiamerà “Welcome to Gotham City” e porterà con sé molte delle armi e dei gadget dell’uomo pipistrello più amato del mondo, oltre alle immancabili skin e ricompense cosmetiche che fanno la vera fortuna del gioco.

Va notato che ogni evento a tema di Fortnite non è mai per caso. Nei mesi passati, per esempio, abbiamo visto quelli dedicati a John Wick e Stranger Things arrivare in concomitanza all’uscita dell’omonimo film e della terza stagione della serie di Netflix, così come quello che ha celebrato il lancio di Borderlands 3. Nel caso di Batman ci sono due date da segnare sul calendario: il “Batman Day”, questo sabato 21 settembre, e l’uscita del film Joker il prossimo 3 ottobre. È probabile quindi che l’aggiornamento del gioco avrà luogo poco prima di una di queste due date oppure, chissà, forse c’è spazio addirittura per una terza ipotesi, ossia l’arrivo di qualche altro importante annuncio a tema Batman ancora da rivelare…