AMD fa luce sui numeri di vendita di Xbox One

Da anni Microsoft non pubblica i dati di vendita di Xbox One, e tanto bastava per farci intuire che non fossero proprio stellari. Adesso però un numero abbastanza preciso sembra emergere dall’ultimo report finanziario di AMD, la compagnia che produce i processori di Xbox One (compresi i modelli S e X) e di PlayStation 4 (compreso il modello Pro). In una delle slide presentate dalla compagnia durante il suo Financial Analyst Day leggiamo che Microsoft e Sony hanno venduto più di 150 milioni di console complessivamente in questa generazione. Alla fine dello scorso anno, quest’ultima aveva dichiarato di aver raggiunto il traguardo di 108,9 milioni di PlayStation 4 piazzate sul mercato, e da qui dedurre il numero di Xbox One in giro per il mondo diventa un semplice calcolo matematico. Anche interpretando quegli “oltre 150 milioni” in maniera molto larga, la console di Microsoft difficilmente può aver superato i 50 milioni di unità.

Questo dato, oltre a confermare le stime degli analisti che davano le vendite di Xbox One in un rapporto 1 a 2 con Playstation 5, sancisce anche il sorpasso di Nintendo Switch, che proprio a fine gennaio aveva tagliato il traguardo dei 53 milioni a un ritmo di vendita che, contrariamente a quello delle concorrenti, non accenna per ora a rallentare. Ovviamente a influire sul successo della console c’è anche la relativa novità del prodotto, mentre Xbox One e Ps4 hanno sulle spalle quasi tre anni e mezzo in più e si trovano alla fine del loro ciclo vitale.

L’arrivo della next-gen al termine di quest’anno, infatti, potrebbe rimescolare gli equilibri di mercato e non è detto che Microsoft sia destinata a rimanere l’ultima ruota del carro ancora per molto.