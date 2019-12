Amazon annuncia finalmente una data di uscita per New World

New World, il primo vero gioco ad alto budget di Amazon, ha finalmente una data di uscita ed è addirittura disponibile per il preordine dal sito. Il gioco verrà lanciato il 25 maggio 2020 e sarà disponibile in due versioni: una standard al costo di 39,99 € e una deluxe a 49,99 €. Entrambe le edizioni non saranno rilasciate in formato fisico ma solo tramite codice riscattabile su Steam e la Deluxe includerà alcuni oggetti virtuali esclusivi, ovvero: la skin armatura Boscaiolo, la skin per il lancio dell’ascia Boscaiolo, l’animale domestico mastino, il set di emote Morra cinese e le illustrazioni digitali di New World.

Preordinando il gioco in una qualsiasi delle due versioni si avrà inoltre accesso alla beta chiusa e a ulteriori bonus come l’amuleto di Isabella, l’emote Pugno contro pugno, gli stemmi della gilda e il titolo speciale “Spedizione uno”.

New World è un videogioco multiplayer online ambientato in un mondo fantasy aperto e il suo sviluppo è iniziato nel 2016; a seguito dell’annuncio ufficiale però si erano decisamente perse le sue tracce. Quest’estate Amazon aveva anche annunciato un altro ambizioso progetto basato sui romanzi de Il Signore degli Anelli, sollevando qualche perplessità proprio perché parte del team al lavoro su New World sarebbe adesso impegnato anche sul nuovo gioco.

Tuttavia, nel corso degli ultimi VGA, New World è tornato finalmente a mostrarsi con un trailer inedito al quale ha fatto seguito oggi l’annuncio della data di uscita. Ora non ci resta altro che provare con mano gli sforzi degli Amazon Games Studios nella loro prima vera prova di muscoli.