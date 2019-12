Alleluia! Ecco il gioco che ci mette nei panni di Gesù

Prima o poi doveva succedere e non è un caso che la notizia arrivi proprio nel periodo prenatalizio: lo studio SimulaM e il publisher PlayWay hanno annunciato I am Jesus Christ, un gioco che ci mette nei panni di Gesù di Nazareth e che è stato presentato con un breve trailer pubblicato sulla sua nuova pagina Steam, e si tratta di un vero e proprio simulatore di divinità. La storia segue il Nuovo Testamento, dal battesimo di Gesù alla resurrezione, riproponendone ovviamente gli episodi più noti come le Nozze di Cana e l’Ultima cena. Per quanto riguarda lo stile di gioco, avremo un mondo aperto, la possibilità di fare miracoli (addirittura più di 30!), di pregare per ottenere i poteri dello Spirito Santo e di combattere contro le manifestazioni di Satana.

La descrizione del gioco su Steam sintetizza bene l’idea: «Avete mai sognato di essere come Lui? Una delle persone più privilegiate e potenti al mondo?», e ancora «Se ami i videogiochi potrai sperimentare il Suo percorso, le Sue sfide, le Sue sofferenze e il Suo potere!».

I am Jesus Christ al momento non ha ancora una data d’uscita, anche se sarebbe legittimo aspettarsi che arrivasse in tempo per Natale, o almeno per la Pasqua del prossimo anno.