Al via i saldi di Steam: il sito crasha per i troppi accessi

Si è aperto l’evento più attesto della stagione calda per i videogiocatori di tutto il mondo: i saldi estivi di Steam sono iniziati ieri sera e dureranno fino al 9 luglio. Durante la prima mezz’ora dal lancio dell’evento, avvenuto alle 19:00, si sono verificati numerosi i problemi sulla pagina del negozio, sia da browser che dall’applicazione desktop, probabilmente per via dei numerosi accessi.

L’entusiasmo d’altra parte è comprensibile, perché i saldi permettono di trovare tantissimi giochi, anche di recente uscita, che in molti casi possono arrivare anche all’85% di sconto com’è il caso di Rise of the Tomb Rider, disponibile a soli 7,49 euro. Anche il seguito, Shadow of the Tomb Raider, uscito lo scorso settembre, e in sconto al 60% al prezzo di 23,99 euro.

Tra le altre proposte interessanti troviamo sconti su tutto il catalogo di Mortal Kombat che comprende Mortal Kombat X e Mortal Kombat Komplete Edition, entrambi scontati del 70% a 5,99 euro, e il nuovo uscito Mortal Kombat 11 scontato del 17% a 49,79 euro.

Ma non è finita qui: i fan di Capcom possono avere il remake di Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 – entrambi usciti a inizio anno ed entrambi molto apprezzati da critica e pubblico – al prezzo di 39,59 euro (-34%). Per gli appassionati di Assassin’s Creed, invece, segnaliamo l’ultimo capitolo, Odyssey, disponibile a metà prezzo (29,99 euro).

Altre offerte saranno rivelate nel corso dei prossimi giorni, ma scommettiamo che tutti i videogiocatori sentono già i loro portafogli più leggeri.