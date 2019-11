Age of Empires 4, ecco il primo trailer di gameplay!

Microsoft ha finalmente presentato il primo video di gameplay per Age of Empires IV, l’ultimo capitolo in sviluppo della sua serie storica (in tutti i sensi!) di strategici in tempo reale. Il nuovo episodio – sviluppato da World’s Edge in collaborazione con Relic Entertainment – mostra un’ambientazione medievale ma il creative director del gioco Adam Isgreen ha assicurato che ci saranno numerose civiltà e ognuna di esse proporrà uno stile di gioco differente: «Uno degli aspetti che rende Age of Empires IV diverso dai suoi predecessori è che nei vecchi capitoli le civiltà erano molto simili tra loro. Certo, avevano unità diverse e alcune tecnologie esclusive, ma ognuna di esse si giocava in maniera molto simile alle altre. In Age of Empires IV non sarà più così».

Il nuovo capitolo non ha ancora una data di uscita, neanche un vago “2020” di consolazione, ma i fan della serie saranno quantomeno felici di sapere che potranno ingannare l’attesa (che si preannuncia quindi molto lunga) con la Age of Empires 2: Definitive Edition, una versione riveduta e corretta dell’originale, rimasterizzato in HD con tutte le espansioni incluse.