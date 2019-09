Adidas Final Game: iscrivetevi, giocate e fate vincere il vostro team

CiccioGamer89 contro Rekiins: e tu, da che parte stai? Non serve dirlo, ma giocarsela, dal 14 al 21 Settembre, in alcuni negozi selezionati: dalle 10 alle 21 presso Adidas Store Milano (corso Vittorio Emanuele 24/26), o dalle 10 alle 20, presso Adidas Originals Flagship Store (via Alessio Tocqueville 11). In occasione del Fuori Milan Games Week 2019, infatti, gli appassionati di videogame possono supportare uno dei due capo-squadra di Adidas Final Game, competizione nella quale tutti i giocatori possono contribuire portando punti al proprio team a furia di vittorie. Durante l’evento, dunque, recandosi nei due negozi, ci si può sfidare su postazioni PC e PS4, guadagnando punti per la propria squadra e sbloccando, così, l’attrezzatura necessaria per la sfida finale tra i due influencer, che si terrà il giorno 24 Settembre, all’interno dell’Adidas Store Milano. Tra tutti i partecipanti, tuttavia, ne saranno selezionati solo 300 per assistere all’attesissimo match e all’esclusivo meet & greet. Al momento è in vantaggio CiccioGamer89, ma ovviamente potete correre a iscrivervi e ribaltare il verdetto del Road to Final Game, in attesa della partita finale, che si preannuncia come un evento imperdibile.