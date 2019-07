Adidas fa un triplo colpaccio nell’esport

Adidas ha preso decisamente sul serio il mondo esport, tanto da aver annunciato in queste ore una partnership con Moba ed Exeed, due dei principali team dello sporto elettronico competitivo in Italia. Partnership che si estende anche a PG Esports, vale a dire il gruppo che si occupa di organizzare la lega italiana del gioco League of Legends. Adidas, attraverso il suo Senior Direcotr Brand, Irene Larcher, commenta con entusiasmo l’operazione: “è necessario che il ruolo di adidas come brand sportivo non smetta mai di esplorare nuovi settori, come quello del gaming, che stanno assumendo un’importanza sempre maggiore e che vengono considerati alla stregua degli sport “tradizionali”. Le potenzialità che vediamo sono incredibili e con le partnership avviate siamo sicuri di poter creare una relazione molto forte con i gamer e gli appassionati, anche grazie ad una serie di attività che vedranno la luce nei prossimi mesi”.

Con l’ingresso di un gigante dell’abbigliamento sportivo come Adidas, si prospetta un futuro radioso per l’esport italiano: non resta che attendere gli sviluppi di questa partnership, che non tarderanno di certo ad arrivare!