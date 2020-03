Abbiamo provato il videogame di Vincenzo De Luca

Il governatore della regione Campania, che in queste tristi settimane riesce a strapparci involontari sorrisi grazie ai tanti meme che fan e conterranei gli dedicano, ovviamente non poteva che diventare anche il personaggio di un videogame. Un videogame piccolo e indie, certo, anche se mostra una certa originalità (per giocare cliccate qui). Si tratta, infatti, di un titolo racing, di corse, nel quale il nostro eroe sfreccia a bordo di un’utilitaria nel tentativo di “intercettare”, si fa per dire, degli autisti imprudenti. Che il nostro De Luca, senza tanti complimenti, epiteta nei modi più disparati. Si gioca direttamente da browser, con i tasti cursore. E attenzione: l’audio è imperdibile, con tanto di colonna sonora ispirata al tema di “Supercar”.