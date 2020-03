2K Games tornerà a sviluppare giochi su licenza NFL

Dopo ben 15 anni dall’ultima partnership, 2K Games è tornata a siglare un nuovo accordo di licenza con la National Football League (NFL) per la produzione di diversi giochi in arrivo nei prossimi anni. Il primo titolo è già previsto per il 2021. Per quanto si tratti di un accordo che sta facendo chiacchierare, sembra che non ci siano problemi all’orizzonte per Electronic Arts e la sua serie di Madden, per la quale la licenza NFL rimane intatta.

La partnership con 2K, che è indirizzata allo sviluppo di «esperienze di gioco non simulative basate sul football», è pensata per espandere ulteriormente gli orizzonti della NFL. Il vicepresidente dei pordotti di consumo della lega, Joe Ruggiero, ha così commentato: «Espandere la presenza di NFL nel mondo dei videogiochi è diventato un obiettivo importante per coltivare la nostra nuova generazione di fan. Risvegliare la nostra collaborazione con 2K era il naturale passo da compiere in quest’ottica».

Il presidente di 2K, David Ismailer, ha poi aggiunto che i videogiochi che nasceranno grazie al nuovo accordo saranno «esperienze divertenti, accessibili e social».