Call of Duty Mobile: arriva la modalità zombi!

Come ormai si vociferava da tempo, arrivano gli zombi in Call of Duty Mobile, anche se hanno mancato l’appuntamento di Halloween. A dare conferma è l’account ufficiale del gioco su Twitter, che rimanda a un post rivolto alla community di Reddit. Nel messaggio si legge che potremo andare a caccia di non-morti anche su smartphone “molto prima di quanto possiamo immaginare”, non è chiaro però se la modalità zombi sarà un evento a tempo o un’aggiunta permanente al gioco. Tra le altre novità senza dubbio gradite di cui si parla nell’aggiornamento c’è anche il ritorno del supporto per i controller, che era stato tolto poco dopo il lancio.

Nel frattempo Call of Duty Mobile continua a macinare record, e ha quasi raggiunto i 150 milioni di download in poco più di un mese dall’uscita. Secondo le stime di Sensor Tower, sarebbe stato scaricato in media quasi 5 milioni di volte al giorno, con un picco di 24 milioni nelle prime 24 di lancio che lo hanno consacrato come il gioco mobile con il debutto migliore di sempre, strappando da sotto il naso il record a Mario Kart Tour che aveva debuttato solo un mese prima.