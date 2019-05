Stunt Car Racer torna… su BBC Micro

Uno dei più leggendari sviluppatori di videogame si chiama Geoff Creammond e a lui dobbiamo perle del calibro di Aviators, REVS, The Sentinel, Stunt Car Racer e, soprattutto, la serie Grand Prix, conclusasi nel lontano 2002 col quarto capitolo. Crammond divenne famoso soprattutto per le sue produzioni per il BBC Micro della Acorn, una serie di computer domestici molto noti nel Regno Unito negli anni ’80. Proprio su BBC Micro, infatti, fecero la comparsa Aviator, REVS e The Sentinel. I fan di quei computer, e soprattutto di Crammond, reclamarono da sempre la mancanza di una versione BBC Micro di Stunt Car Racer, un titolo di guida dedicato alle “stunt car” uscito nel 1989. Ma dopo la dismissione di Acorn, avvenuta nei primi anni ’90, ci misero una pietra sopra. Mai demordere, ragazzi, mai.

Un gruppo di pazzi sviluppatori ha deciso di effettuare il “port”, cioè la conversione, di Stunt Car Racer proprio per il BBC Micro. Hanno dunque preso la versione Commodore 64 del gioco, l’hanno analizzata e, come si dice in gergo, disassemblata nelle sue istruzioni primitive, e quindi hanno portato queste nel vecchio BBC Micro. A questo punto, hanno ridisegnato la grafica, tenendo conto delle forti limitazioni di quelle macchine, e riportato a nuova vita il gioco. Il team che si è occupato di questo splendido lavoro amatoriale prende il nome di Bitshifters, è composto da sei persone ed è specializzato proprio nel realizzare programmi e giochi per il BBC Micro. Tra i loro lavori, per dire, anche il porting di Prince of Persia dal computer Apple II.

Per rendere il lavoro lavoro su Stunt Car Racer più fruibile, sepcie considerando che difficilmente qualcuno, colelzionisti a parte, sarà ancora interessato a giocarlo su un originale BBC Micro, i Bitrshifters hanno ben pensato di metterlo a disposizione in forma emulata. In buona sostanza, quindi, Stunt Car Racer per BBC Micro è giocabile su Windows, Mac OS X e Linux. Il sito del team contiene le istruzioni, il gioco e anche un link all’originale manuale per Amiga.