Sherlock Holmes e Just Cause 4 gratis: ecco come averli

Epic Games Store, il negozio digitale di giochi PC concorrente di Steam ha, fin dal suo esordio, puntato su una politica molto aggressiva nel regalare giochi di qualità ai propri utenti. Questa settimana è andato anche oltre, proponendo, gratis, l’eccellente gioco di avventura Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Nei panni del celebre detective scaturito dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, il giocatore deve risolvere sei complessi casi.

Oltre al titolo di Frogwares, Epic Games rende disponibile gratuitamente anche Close to the Sun, italianissimo gioco dalle tinte horror sviluppato dalla nostrana Storm in a Teacup, e ambientato su una misteriosa nave nel 1897.

Settimana prossima, altra esplosione di fuochi d’artificio. Saranno resi disponibili gratuitamente, infatti, lo splendido open world Just Cause 4 e un altro gioiellino indie italiano: Wheels of Aurelia.

Se non avete idea di come mettere le mani su questi titoli, in versione PC, senza spendere il becco d’un quattrino, seguite queste semplici istruzioni.

1. Recuperate un PC

Innanzitutto, accertatevi di avere un PC decente, comunque in grado di farvi giocare ai titoli che vci interessano. Epic Games Store, infatti, funziona al momento solo da PC.

2. Registratevi

Andate nel sito ufficiale e registratevi utilizzando l’apposito modulo.

3. Installate il software

Sempre nel sito di Epic Games scaricare il software, cliccando in alto a destra su Ottieni giochi Epic Games. Installatelo e inserite i dati scelti in fase di registrazione.

4. Selezionati i titoli

I titoli gratuiti sono sempre ben visibili. Cliccate su quello desiderato e, nella rispettiva scheda, su Ottieni.

5. Fate “l’ordine”

Un’ultima conferma, ma niente paura: cliccate su Effettua l’ordine, ma come potete vedere la pesa è pari a zero euro. Fatto questo, procedete all’installazione cliccando su Installa ora. Il gioco è vostro, gratis.