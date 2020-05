La Top 10 delle migliori offerte dei saldi di Epic Games Store

E dunque, per Epic Games Store, sono iniziati i saldi. Tanti, tantissimi giochi offerti a prezzo molto convenienti, con sconti che arrivano anche al 75%.

Districarsi in questa giungla di offerte, però, può essere dispersivo e costoso, se non si scelgono quelle giuste, e dunque ecco una guida ai prezzi migliori, tenendo conto di sconti, qualità e freschezza dei titoli in ballo.

10. Into the Breach

Uno dei migliori strategici di sempre, che focalizza sui combattimenti e, di fatto, ripropone le meccaniche di Advance Wars in chiave moderna e su PC. Non sottovalutatelo: c’è di che perdere la testa per mesi.

Prezzo: 7,49 euro (sconto 50%)

9. Alan Wake

Se non avete avuto modo di averlo gratis, in una delle tante offerte dei mesi precedenti, questo è il momento buono per mettere le mani sull’action a tema horror di Remedy Entertainment, che si vocifera essere al lavoro su un seguito.

Prezzo: 1,24 euro (sconto 90%)

8. Assassin’s Creed Odissey

L’ultimo capitolo pubblicato della saga di Assassin’s Creed è anche uno dei migliori mai realizzati. L’ambientazione è quella dell’antica Grecia e, per il resto, tecnica sopraffina e missioni varie ed equilibrate.

Prezzo: 19,79 (sconto 67%)

7. Sundered

Quello che poteva essere solo il classico metroidvania ben fatto, si rivela un gioiello dalla curva di difficoltà calibrata al millesimo e dalla tecnica piacevole, con animazioni degne di una produzione da colossal.

Prezzo: 4,99 euro (sconto 75%)

6. FTL (Faster Than Light)

Uno strategico sopraffino che vi vede impegnati a guidare un’astronave nelle profondità dello spazio, con tutte le problematiche del caso. Espansione dei mezzi, gestione dell’equipaggio, missioni degne di Star Trek.

Prezzo: 2,49 euro (sconto 75%)

5. South Park: il bastone della verità

Chi l’avrebbe detto che un gioco di ruolo ambientato nel mondo di South Park si sarebbe rivelato un mezzo capolavoro? Pochi, e per rendersene conto vale la pena approfittare di questa ottima offerta.

Prezzo: 7,49 euro (sconto 75%)

4. Shadow Tactics

Un gioco talmente particolare che, a questo prezzo, non può essere lasciato a prendere polvere. Un perfetto esempio di cosa succede miscelando con sapienza azione, tattica e strategia stealth, il tutto calato in una splendida ambientazione giapponese durante il periodo Edo.

Prezzo: 9,99 euro (sconto 75%)

3. Vampyr

Di giochi di vampire, recenti, ce ne sono ben pochi. Se poi parliamo di qualità e divertimento, alla fine non resta che questo. Il titolo di Dontnod, quelli di Life is Strange, ha forti tinte horror ma anche una vena psicologica niente male, che lo rende maturo e longevo. Impersonate la figura di un medico durante un’epidemia (ahem…) e, al tempo stesso, siete vampiri.

Prezzo: 14,99 (sconto 70%)

2. Far Cry New Dawn

Un capitolo alternativo della serie Far Cry, ad ambientazione apocalittica, con delle meccaniche originali e che lo avvicinano più a Mad Max che a un episodio della saga Ubisoft. Sperimentazione pura, che piace, a un prezzo eccellente.

Prezzo: 17,00 euro (sconto 60%)

1. Control

È forse una delle migliori offerte mai viste in dei saldi online di videogame. Parliamo di un gioco molto recente (uscito nell’agosto del 2019), di qualità altissima, con uno sconto del 50% che lo rende imperdibile. Il tema? Un action pieno di presenza ultraterrene e poteri paranormali.

Prezzo: 29,99 euro (sconto 50%)