La grande guida ai regali di Natale: periferiche da videogiocatori

Natale è alle porte e in questo periodo molti di voi saranno immersi nella ciclica fetch quest per la ricerca dei regali. In quest’articolo troverete alcuni utili consigli per far felici amici e parenti che condividono la vostra stessa passione per i videogiochi. In particolare, continuando a leggere troverete ogni genere di periferica da gioco con cui rendere le partite ai vostri titoli preferiti ancor più coinvolgenti. Tranquilli, abbiamo pensato a tutti, dagli utenti PC a quelli console, senza tralasciare manie più specifiche ed economicamente impegnative, come quella per i giochi di guida. Buona lettura!

Giustamente criticato da molti per il design non proprio accattivante, il Capcom home arcade è un ottimo regalo per chi vuole divertirsi in compagnia senza dover per forza essere filtrato da un cavo di rete. Al suo interno sono presenti 16 titoli storici dell’era arcade di Capcom, a dir poco perfetti per coccolare l’animo cooperativo e per accendere quello competitivo. Per sfruttarlo al meglio non si deve fare altro che collegarlo alla TV e coinvolgere gli amici. O i parenti. Considerando che il regalo verrà aperto dopo un cenone fuori scala, la notte del 24 dicembre sarà l’occasione ideale per tirarlo subito fuori dalla scatola!

Se il Capcom Home Arcade è la soluzione ideale per giocare vecchie glorie arcade a casa insieme a un amico, il Neogeo Mini è indispensabile per chi vuole godersi i capolavori SNK da sala giochi anche lontani dalla TV. Rispetto a tutte le altre console mini attualmente in circolazione, questa è l’unica dotata di uno schermo (minuscolo) che permette di giocare anche in assenza di una TV. La versione da noi consigliata è una di quelle pubblicate per l’uscita di Samurai Shodown. Oltre a contenere tutti i capitoli della serie, viene venduta con due joypad per le sfide multigiocatore!

I giochi musicali sono sempre divertenti, ma l’esperienza migliora esponenzialmente quando si usano le periferiche dedicate! Nel caso di Taiko No Tatsujin, poi, le intense sessioni a base di tamburi tradizionali sono in grado di catalizzare l’attenzione, spingendo anche i più timidi a mettersi alla prova con i brani contenuti nella selezione. Pur essendo leggero e particolarmente propenso a spostarsi nelle fasi più intense delle esibizioni, questo piccolo taiko restituisce sensazioni potenti e precise. Attenzione, però! Non è un accessorio adatto a chi ha le orecchie sensibili!

Chi ama i videogiochi al punto da volerli giocare ovunque, generalmente si affida a un Nintendo Switch. Grazie al monitor portatile sviluppato da Hori con licenza ufficiale Sony, invece, anche i possessori di una PlayStation 4 possono sfruttare la propria fida console per giocare in assenza di una TV. È la soluzione ideale per portare la PS4 in vacanza o in ufficio (animando la pausa pranzo). In questo modo, si può continuare una partita anche dopo essere stati sfrattati dalla TV. Si può giocare in treno, o in aereo. L’unico requisito indispensabile è una presa di corrente.

Quante volte, giocando a un picchiaduro su Nintendo Switch, capita di maledire le levette analogiche dei JoyCon e l’assenza di una vera e propria croce direzionale? Quella che stiamo proponendo è una soluzione pratica ed economica per dare il massimo nei giochi di combattimento anche quando si è lontani dalla TV e dal fido arcade stick. Non aspettatevi la precisione delle leve e dei tasti Sanwa, ma con un po’ di pratica è possibile far entrare anche le combo più complesse. L’Ipega 9136, inoltre, non è utile solo con i picchiaduro, ma si rivela un prezioso alleato anche nei vecchi giochi arcade.

Per i giocatori PC irriducibili che affrontano le sfide dei giochi multiplayer competitivi, è importante dotarsi di periferiche adeguate. Molto spesso ci si concentra sul mouse, elemento portante di ogni battaglia online che si rispetti, ma in troppi tendono a trascurare la tastiera, l’altra faccia della medaglia. Ecco perché abbiamo deciso di consigliare la SteelSeries Apex Pro, caratterizzata da materiali di qualità e da numerosi elementi di personalizzazione. Chi non ha mai avuto una tastiera meccanica ci metterà un po’ ad abituarsi, ma dopo averla provata, non riuscirà più tornare indietro.

Per godersi al massimo le esperienze garantite dai videogiochi moderni, non si deve trascurare la componente audio. Chi è alla ricerca di un paio di cuffie da gaming, acquistando queste Asus troverà un buon rapporto qualità/prezzo accompagnato da alcuni tocchi di classe davvero interessanti. Al di là dell’ottimo design (anche l’occhio vuole la sua parte), la qualità del suono 7.1 si assesta su ottimi livelli e i comandi touch sul padiglione sinistro sono comodi e facili da utilizzare. Peccato per il peso eccessivo, che rischia di stancare il collo durante le sessioni di gioco più lunghe.

Il primo modello Elite di Microsoft è stato per anni il miglior controller sulla piazza, grazie alla qualità costruttiva altissima e alla sua versatilità. Con la serie 2 è stato fatto un ulteriore passo avanti, in particolar modo con il miglioramento dei tasti dorsali e con l’uso di materiali più adatti per un’impugnatura sempre stabile. Si tratta di un prodotto plug and play, che funziona immediatamente su PC e Xbox One e che, via bluetooth, può essere usato anche su altri dispositivi (altra utile aggiunta rispetto al modello precedente). Un regalo perfetto per i giocatori più esigenti!

Non tutti amano gli arcade stick. Sono molte le persone che preferiscono usare i controller, anche con i giochi di combattimento o con i vecchi giochi arcade. Se volete far felice chi appartiene a questa categoria, assicuratevi di chiedere a Babbo Natale un Hori Fighting Commander, caratterizzato da una croce direzionale sensibile e da una disposizione dei tasti perfetta per ogni gioco in cui non servono le levette analogiche. Si tratta di un ottimo prodotto, comodo da impugnare e molto preciso nella registrazione degli input. Provare per credere!

Giocare con il Nintendo Switch in versione portatile è piacevole, ma per gli utenti con le mani grandi l’uso dei due JoyCon d’ordinanza collegati alla console risulta davvero scomodo. Questo problema si può risolvere con lo Split Pad della Hori, che garantisce un’impugnatura ergonomica aiutando ad affrontare con il sorriso anche le sessioni prolungate di gioco portatile. Per investire sul fronte della comodità, tuttavia, la periferica ha dovuto sacrificare la batteria, la vibrazione e i sensori di movimento. Non dimenticatelo, quando valuterete se effettuare l’acquisto!

Per gli amanti dei giochi di guida che vogliono fare il grande salto nel mondo dei volanti, questo modello è un ottimo entry level. Pur non raggiungendo le prestazioni dei top di gamma, è caratterizzato da un force feedback più che buono e permette di gareggiare meglio che con qualsiasi modello di controller tradizionale. Nel bundle sono compresi anche i pedali, per garantire la massima immersione possibile. Prima di effettuare l’acquisto ricordate solo una cosa. Dopo aver provato il volante, non si torna indietro. Il passo seguente è l’assemblaggio di una vera e propria postazione da gara!

Possibile che non si possa caricare il Nintendo Switch mentre si gioca in multiplayer lontani dalla TV? Magari collegando via cavo due controller o due arcade stick? Con la base prodotta dalla Hori, tutto questo diventa realtà! Si tratta dell’accessorio ideale per giocare fuori casa senza doversi per forza accontentare dei piccoli JoyCon, o senza doversi affidare totalmente all’autonomia ridotta della batteria della console. La natura pieghevole, inoltre, rende la base compatta e facile da trasportare quando ci si avventura all’aperto.

