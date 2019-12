La grande guida ai regali di Natale: Nintendo Switch

È tempo di feste e la console ibrida di Nintendo si rivela la compagna migliore dei cupi pomeriggi invernali. Che decidiate di portarla con voi per ammazzare il tempo sul treno che vi accompagna dai parenti lontani, o di riprendere una partita lasciata in sospeso davanti all’allegria di un caminetto scoppiettante (occhio alle scintille, però), la piccola grande Nintendo Switch è il regalo perfetto da fare e da farvi.

Il primo modello di Nintendo Switch è uscito nel 2017 e se avete avuto qualche riserva allora, oggi non avete più scuse: il catalogo dei giochi disponibili offre titoli per tutti i gusti e l’edizione 2019 della console (quella che trovate nel nostro link ed è venduta in una scatola dallo sfondo rosso) è la scelta ideale perché ha una batteria leggermente migliorata e corregge alcuni piccoli difetti del primo modello, come la resistenza dei controller Joy-Con. Ci state ancora pensando?

Acquista su Amazon

L’unicità di Switch è quella essere una console da salotto che può trasformarsi, all’occorrenza, in una potentissima portatile da avere sempre con sé. Giocare in mobilità però è così bello e pratico che potreste essere tra quelli per cui la modalità docked è più che altro un lussuoso extra. Oppure ancora, potreste aver bisogno di una seconda console (per i figli, il fidanzato, la nonna o chiunque altro tenti di rubarvi la vostra) che non vi serve collegare alla TV. La risposta è Nintendo Switch Lite: il modello solo portatile, leggermente più piccolo, più leggero e, soprattutto, un terzo più economico della console originale. Disponibile in tre vivacissime colorazioni: giallo, turchese e grigio (ok, questa non proprio vivace).

Acquista su Amazon

Una console Nintendo non può essere tale senza un gioco di Mario, che si tratti del platform classico (Mario Odyssey) o di uno dei numerosi spin-off. Abbiamo scelto Mario Kart 8 perché è semplicemente il miglior capitolo della lunga serie di corse con i go-kart in salsa Nintendo ed è il titolo perfetto per accendere le serate delle feste passate in compagnia di amici e partenti: invece della solita briscolata, quest’anno provate a organizzare un torneo alternativo!

Acquista su Amazon

Mario ha un fratello che tutti conosciamo, lo smilzo Luigi che lo accompagna sempre come suo braccio destro. Eppure, anche l’idraulico verde a volte indossa i panni del protagonista, e quando lo fa il risultato è letteralmente… da paura! Questa volta il suo lavoro part-time di acchiappa-fantasmi lo porterà a disinfestare un immenso hotel con 17 piani a tema pieni di trappole, enigmi e sfide per due da superare al fianco del suo gommoso doppelgänger Gommiluigi. Anche in multiplayer!

Acquista su Amazon

Astral Chain è la nuova fatica di quei geniacci di PlatinumGames, già autori del frenetico Bayonetta. In un mondo di fantascienza invaso dai soliti alieni, Astral Chain propone invece uno stile di gioco davvero insolito, dove dovremo controllare, oltre al protagonista, delle particolari creature che combatteranno in tandem con noi per creare delle spettacolari combo di coppia. Dedicato a chi cerca un’esperienza diversa e super stilosa.

Acquista su Amazon

L’ultima pazzia Nintendo è il videogioco che integra il giocattolo, o il contrario se preferite. I kit da costruzione di Labo sono diversi e permettono di trasformare dei semplici ritagli di cartone in strumenti musicali, corazze da robot, canne da pesca o volanti per auto da corsa che prenderanno vita attraverso lo schermo di Nintendo Switch. C’è persino un caschetto per la realtà virtuale per immergersi a 360° nel mondo di Super Mario o di Legend of Zelda. Il sogno di ogni bambino (e non)!

Acquista su Amazon

Il bello su Nintendo Switch non sono solo le ottime, come sempre, esclusive della grande N, ma anche la possibilità di giocare alcuni classici sviluppati da terzi nella comodità della modalità portatile. Su tutti, Skyrim è uno dei porting che ci ha convinto di più, perché a fronte di minimi compromessi grafici permette davvero di custodire tutta la magia del mastodontico universo fantasy creato da Bethesda nelle ridotte dimensioni di una piccola borsa.

Acquista su Amazon

Prendete un universo fantasy originale dove il protagonista vive sulla schiena di un gigantesco titano. Aggiungete una spada senziente in grado di assumere le sembianze di una giovane ragazza di nome Pyra. Mescolate il tutto con la meravigliosa colonna sonora di Yasunori Mitsuda, uno dei più grandi compositori giapponesi del genere, e avrete Xenoblade Chronicles 2, il seguito a lungo atteso del primo capolavoro uscito per Wii ormai nel lontano 2010.

Acquista su Amazon

Altro giro, altro classico della passata generazione di console riproposto su Nintendo Switch. L.A. Noire, come da titolo, è un appassionante videogioco dalle tinte noir che ci metterà nei panni di un giovane poliziotto alle prese con una serie di difficili casi nella Los Angeles del 1947. Adatto a tutti gli amanti dei gialli e dei capolavori del cinema della Golden age di Hollywood.

Acquista su Amazon

In principio era Minecraft, poi sono arrivati i vari cloni, e alla fine, con il franchise di Dragon Quest Builders, anche il discepolo virtuoso. Questo secondo capitolo migliora il primo sotto praticamente ogni aspetto, proponendo un gameplay più vario e strutturato, una componente ruolistica che affianca una storia pensata meglio e, soprattutto, tantissime possibilità in più di costruzione e condivisione.

Acquista su Amazon

Un tempo c’era Wii Fit, mentre oggi la proposta di Nintendo per farci giocare e allo stesso tempo mantenerci in forma si chiama Ring Fit Adventures. Impugnate l’anello di gomma, posizionate i Joy-Con e partite per un’avventura fatta di squat, flessioni, corse sul posto e nemici da sfidare a colpi di posizioni di yoga. Una palestra virtuale pronta in casa senza bisogno di ingombranti attrezzi da montare. Il regalo perfetto per riprendere l’attività fisica dopo essersi strafogati con le feste.

Acquista su Amazon

Titolo di lancio di Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of The wild è uno di quei pochi giochi che più passa il tempo, più migliorano. Sarà per lo stile grafico acquarellato che ricorda i film dello studio Ghibli, oppure per uno stile di gioco dalle possibilità infinite, che ancora oggi nessuno è riuscito a replicare. L’ultimo Zelda è un’avventura indimenticabile in un gigantesco mondo fantasy sull’orlo della distruzione. Un capolavoro indimenticabile e un regalo con il quale è semplicemente impossibile sbagliare.

Acquista su Amazon