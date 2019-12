La grande guida ai regali di Natale: le Collector’s Edition

In questo speciale natalizio vi abbiamo offerto una miriade di possibilità per spendere i soldi che vi avanzano (?!?) nel portafogli, in banca o sotto il materasso. Nel caso però vogliate fare un passo in più e togliervi quello sfizio quasi impossibile ecco una dozzina di Limited e Collector’s Edition che vi faranno dire “la voglio”… in fondo i tassi dei mutui non sono mai stati bassi come in questo periodo.

Prezzo: 119 Euro (PS4-Xbox One)

Del gioco ne abbiamo già parlato a sufficienza ed è rientrato tra i nostri consigli d’acquisto per la categoria PS4, ma merita anche su Xbox One e persino Switch. La Kollektor (rigorosamente con doppia K) è bellissima e sorprendentemente elegante per un gioco così becero e sanguinario. Dominano i colori nero e oro e una volta tanto parliamo di un’edizione da collezione che è anche un bell’oggetto da esposizione. Il prezzo? Decisamente interessante.

Acquista su Amazon

Prezzo: 230 Euro (PS4-Xbox One)

Uno dei titoli più attesi di inizio 2020 e la Collector’s Edition a lui dedicata non delude le aspettative. Potete prenotarla già da ora con la garanzia del prezzo minimo garantito offerta da Amazon, che vi mette al riparo da fregature o ribassi improvvisi. Ok, la cifra di partenza richiesta ma la qualità dei contenuti è davvero elevata. Tra l’altro include anche il Season Pass, quindi tutti i contenuti futuri del gioco saranno automaticamente vostri.

Acquista su Amazon

Prezzo: 300 Euro (PS4)

Anche questo gioco è presente nella nostra lista di giochi consigliati per gli acquisti di Natale, ma se avete qualche risparmio in più a disposizione vi stra-consigliamo questa edizione che include una statua di pregevolissima fattura, un Artbook M.O.S.T.R.U.O.S.O. e la colonna sonora su CD che vi consigliamo di far ascoltare a ripetizione a vostra nonna durante il cenone al posto di quelle noiose canzoni natalizie.

Acquista su Amazon

Prezzo: 80 Euro (PC-PS4-Xbox One)

Il quinto capitolo della serie non è piaciuto a tutti, ma va detto che l’ambientazione scelta da Ubisoft e soprattutto la caratterizzazione dei personaggi sono da applausi. L’idea della setta pre-apocalittica non è nuova, ma finora era stata sfruttata unicamente nei titoli horror, qui invece ha una connotazione diversa e Joseph Seed è un perfetto emulo del ben più terrificante e reale Charles Manson.

Acquista su Amazon

Prezzo: 80 Euro (PS4-Xbox One)

Forse non ve lo ricordate ma una quindicina di anni fa si diffuse anche in Italia la moda delle gare di Monster Trucks, bestioni da 15.000 cavalli con ruote alte quanto una villa bifamiliare che si davano battaglia in show dal gusto tipicamente americano. Quella moda negli USA non è ancora passata e anche i videogiochi sembra vadano abbastanza forte. L’estate scorsa ne è uscito uno anche da noi, non è un granché ma la sua Collector’s Edition è una figata.

Acquista su Amazon

Prezzo: 140 Euro (PC-PS4-Xbox One)

Ad alcuni non è piaciuto quanto il primo capitolo, che poteva vantare la collaborazione del celebre Studio Ghibli, Ni No Kuni II però non era niente male come RPG “alternativo”. Assolutamente meravigliosa è la sua King’s Edition, una delle edizioni da collezione più sontuose mai create nella quale spiccavano il vinile con il main theme composto da Joe Hisaishi, ma soprattutto il carillon-diorama. Spettacolare e sorprendentemente “economico” vista la quantità e qualità del materiale incluso.

Acquista su Amazon

Prezzo: 25 Euro (Switch)

Un tuffo nel passato per Nintendo Switch, anche se sarebbe meglio parlare di… Flashback. Se non avete mai sentito nominare questo gioco filate dietro la lavagna. Si tratta di uno dei migliori action-platform mai realizzati. Uscì nel 1992 ma a distanza di oltre 25 anni mantiene intatto il suo fascino. Per celebrare il suo anniversario è uscita questa edizione che costa davvero poco ma merita la vostra attenzione.

Acquista su Amazon

Prezzo: 79 Euro (PS4-Xbox One) – PEGI: 18

L’edizione italiana di questa meravigliosa Collector’s Edition è praticamente impossibile da trovare, ma su Amazon è ancora disponibile la versione inglese che ha gli stessi contenuti (compresa la bellissima lampada giapponese e la riproduzione dei due specchi, Fenice e Dragone) e il gioco multilingua, italiano compreso… tra l’altro venduta a circa 20 Euro meno del suo prezzo di lancio.

Acquista su Amazon

Prezzo: 400 Euro (PC-PS4-Xbox One)

Il prezzo può sembrare molto alto per una Collector’s Edition, ma tenete presente che in questo mega-pacco sono inclusi tutti e tre i giochi della serie Darksiders oltre ad una miriade di contenuti aggiuntivi e gadget: Artbook, Steelbook, Colonna Sonora, Amuleto in metallo di ben 5 centimetri e ben quattro statue di dimensioni variabili dai 24 ai 29 centimetri, che raffigurano tre dei Cavalieri (Guerra, Morte e Furia) e il misterioso Vulgrim.

Acquista su Amazon

Prezzo: 33 Euro (PS4)

Scendiamo decisamente di prezzo e vi proponiamo questa Collector bellissima nella sua semplicità. Comprende il gioco (uno dei migliori FPS a tema sniper di sempre tra l’altro), una steelbook che assomiglia alle confezioni di munizioni dell’epoca, un mazzo di carte e tanti altri contenuti fisici e non che vi lasciamo il piacere di scoprire. Un bel pacchetto che costa meno di 1/3 del prezzo originale, disponibile solo in versione PS4.

Acquista su Amazon

Prezzo: 200 Euro (PS4-Xbox One)

Per una serie che ritorna con lo stesso titolo del capostipite, una Collector’s Edition che ricalca quella uscita a suo tempo per COD 4. Ok i contenuti in-game e bellina anche la steelbook del gioco, ma vogliamo parlare del visore notturno? Non è un oggetto da mettere su una mensola e basta, è perfettamente funzionante e titillerà sicuramente il vostro lato guardone. Per averlo però dovrete sborsare una discreta sommetta.

Acquista su Amazon

Prezzo: 100 Euro (Switch)

Uno dei giochi più sottovalutati dell’anno e di conseguenza una delle Collector’s Edition più snobbate. Male, molto male perché parliamo di un ottimo action per Switch e di un’edizione per collezionisti ricca di bonus interessanti. Spicca ovviamente su tutti la statuetta dell’Orbital alta 18 cm, ma anche l’Artbook non è da sottovalutare, soprattutto da chi ama il genere “mecha”.

Acquista su Amazon