Come giocare gratis con Google Stadia Pro

Google Stadia ha qualche difficoltà nel conquistare il cuore del pubblico, ma la mossa annunciata oggi, cioè offrire un abbonamento gratuito, potrebbe far presto cambiare idea a più di qualcuno. Soprattutto, dà modo di verificare dal vivo, cioè provando direttamente i giochi, se le prestazioni della proprio connessione possono reggere una tecnologia streaming di questo tipo.

Di cosa si tratta? Si un servizio stile Netflix, ma coi videogiochi: potete utilizzare un normale PC, non serve che sia potente, e un browser, per provare i titoli proposti nel catalogo. Senza console, senza chissà quale scheda grafica.

L’abbonamento gratuito è valido da oggi e lo sarà per i prossimi due mesi, in 14 paesi compresa l’Italia. Per chi si è abbonato pagando, la sottoscrizione sarà invece prolungata di due mesi.

Come attivare, dunque, l’abbonamento gratuito a Stadia Pro? Seguite questi semplici passi, provati su un normale PC e con il browser Chrome, per iniziare subito a giocare!

1. Iscrivetevi

Andate per prima cosa nel sito del servizio e registratevi. Se avete difficoltà a trovare la sezione corretta andate direttamente qui. Fatte le opportune selezioni non vi resta che cliccare su Start trial, specificare un metodo di pagamento nel caso voleste continuare dopo i due mesi gratuiti, e siete pronti per partire.

2. Selezionate i giochi

Cliccate su Get games per arrivare così al catalogo e poter scegliere i titoli con cui iniziare a giocare. Non ce ne sono moltissimi, ma per provare bastano e avanzano.

Cliccate sul primo titolo da provare e, nella rispettiva scheda, cliccate su Claim.

3. Giocate!

A questo punto, compare il simbolo di Play sulla copertina del gioco: cliccateci sopra per avviare il titolo. E buon divertimento.