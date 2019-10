Come avere gratis Crusader Kings 2

Crusader Kings II è un apprezzato gioco strategico dagli specialisti di Paradox Interactive, ambientato nel periodo medievale che va dal 1066 al 1037. Benché la sua interfaccia, e le meccaniche, lo rendano un titolo dedicato ai veri appassionati, il titolo ha avuto un successo clamoroso, vendendo più di un milione di copie, sebbene con alcuni DLC (epsansioni), sia possibile giocare anche in un periodo precedente. Detto questo, per festeggiare l’annuncio del seguito, Crusader Kings III, previsto per il 2020, Paradox ha deciso di regalare questo titolo, che vanta una votazione media di 82%. Cosa fare per metterci le mani sopra?

Basta essere dotati di un account Steam, andare nella rispettiva pagina del gioco e cliccare su Avvia gioco, per procedere con l’installazione e la partita. Sempre nella pagina, sono disponibili diversi DLC con cui aumentare il divertimento, ma questi sono a pagamento. In realtà, uno è possibile ottenerlo senza spendere un euro. Si tratta dell’ottimo The Old Gods, ottenibile iscrivendosi alla newsletter. Non c’è modo migliore per attendere Crusader Kings III che giocare, gratis, a Crusader Kings II!