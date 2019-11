Black Friday: le migliori offerte gaming (parte 2)

Dopo la prima parte, seconda infornata di consigli giornalieri per sfruttare al meglio il Black Friday. Sconti interessanti che permettono di risparmiare su giochi e periferiche di notevole qualità. Ora la domanda è una sola: tra tutto questo ben di Dio, che cosa scegliere?

PS VR MK4

Un pacchetto ideale per i possessori di PS4 che vogliono avvicinarsi al mondo della realtà virtuale. Casco, telecamera e una serie di semplici giochi a un prezzo decisamente accattivante.

Spider-Man (PS4)

Un sogno divenuto realtà per gli appassionati dell’Uomo Ragno. Un titolo spettacolare, che permette di volteggiare tra i grattacieli di Manhattan vivendo un’avventura in puro stile Marvel.

Nintendo Switch Lite

La versione esclusivamente portatile dell’ultima console Nintendo è leggera, comoda tra le mani, estremamente colorata e con una discreta autonomia della batteria. Che volere di più?

Logitech BRIO Webcam Ultra HD 4K 30/60 fps (offerta del giorno)

Una webcam ideale per chi desidera avere un’ottima resa visiva nelle proprie sessioni di streaming, oppure per semplici chiamate via Skype e registrazione di filmati.

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/Xbox One)

Una nuova e spettacolare avventura ambientata nel mondo di Guerre Stellari. Azione allo stato puro tra spade laser, Jedi, il potere della Forza e la minaccia dell’Impero.

Call Of Duty Modern Warfare (PS4/Xbox One)

Modern Warfare è un sontuoso sparatutto in prima persona, divertente nella (non molto lunga) campagna single player e divertentissimo nel multigiocatore. Chi ama sparare in maniera virtuale, lo adorerà.

Kingdom Hearts: The Story So Far (PS4)

Per chi vuole sapere ogni capitolo della saga che unisce Disney e Square-Enix, un pacchetto “riassuntivo” che propone tutti i capitoli della serie, escluso il terzo. Ottimo e abbondante.

Thrustmaster T-GT

Il volante definitivo per Gran Turismo… ma non solo! Una periferica costosa (anche con un poderoso sconto), che però restituisce alla perfezione le sensazioni che si provano alla guida. Compatibile con PS4 e PC.

Logitech Z623 THX (offerta del giorno)

L’occhio vuole la sua parte, ma anche le orecchie devono essere gratificate a dovere. Ecco perché consigliamo un sistema di casse capace di rendere ancora più viva l’esperienza di gioco… e non solo quella.

Life Is Strange: Before The Storm (PS4/Xbox One)

Il prequel di Life Is Strange permette di conoscere meglio la figura di Chloe Price e immergersi ancora di più nel mondo di Arcadia Bay. Un’avventura emozionante e un’edizione limitata arricchita da gustosi extra.