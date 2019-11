Black Friday: le migliori offerte gaming (parte 1)

Durante tutto l’anno, il venerdì è accolto con gioia in quanto sinonimo di inizio fine settimana. Una volta sola ogni 365 giorni, alla fine di novembre, è anche sinonimo di affari. Di prezzi scontati. Di carte di credito che rischiano di prendere fuoco per il troppo utilizzo. Ma cosa comprare? Ecco qualche consiglio.

Trust Gaming GXT 707R (Offerta del giorno)

Acquista su Amazon

La sedia ideale per evitare di ritrovarvi stanchi e doloranti dopo una lunga sessione al vostro titolo preferito. Perché giocare in comodità, è importante. Molto importante.

PlayStation 4 Slim 500GB + Ratchet & Clank + The Last Of Us (Remastared) + Uncharted 4

Acquista su Amazon

Un ottimo punto di partenza per entrare nel mondo di PlayStation 4. I tre giochi compresi non sono delle novità assolute, ma sono tutte esclusive Sony di ottimo livello.

The Witcher 3: Wild Hunt Game Of The Year Edition (PS4/Xbox One)

Acquista su Amazon

Un vero classico del genere action, disponibile in un pacchetto che comprende anche tutti i contenuti scaricabili. Da non perdere, in attesa della serie televisiva targata Netflix.

Red Dead Redemption 2 (PS4/Xbox One)

Acquista su Amazon

Un lungo ed emozionante viaggio nel far west. Una storia intrigante, un ricchissimo cast e un mondo da esplorare si fondono in un’avventura da vivere a briglie sciolte.

Detroit: Become Human (PS4)

Acquista su Amazon

Un’avventura ambientata nel futuro, che esamina il rapporto tra esseri umani e androidi. Tre protagonisti per una trama che si sviluppa in base alle scelte del giocatore, con differenti finali.

Sega Mega Drive Mini

Acquista su Amazon

La versione in scala ridotta del Mega Drive, console che ha spopolato a inizio anni ’90, propone una carrellata di quaranta titoli storici, a cui si aggiungono due intriganti inediti: Gradius e Tetris.

Days Gone (PS4)

Acquista su Amazon

A bordo della sua fedele moto, Deacon St. John deve sopravvivere in un mondo colpito da un misterioso virus. Un titolo che non inventa nulla, ma che riesce comunque a essere estremamente divertente.

Elgato Stream Deck (offerta del giorno)

Acquista su Amazon

Uno strumento utilissimo per chi vuole dedicarsi allo streaming. Un vero e proprio controller che permette di gestire in tutta comodità e rapidità audio e filmati durante la messa in onda.

Far Cry 5 (PS4/Xbox One)

Acquista su Amazon

La contea di Hope sarebbe un posto splendido dove vivere, se non fosse per Joseph Seed e la sua setta. Armi alla mano, è il momento di fare un po’ di pulizia in un’avventura in puro stile Far Cry.

Bloodstained: Ritual Of The Night (PS4/Xbox One/PC)

Acquista su Amazon

Dalla mente di Koji Igarashi, un titolo che trasuda Castlevania da ogni poro. Bloodstained ripropone con buoni risultati soluzioni già sperimentate. Sicuramente non originale, ma comunque divertente.