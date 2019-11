Black Friday: le migliori offerte gaming di Mercoledì 27 Novembre

Il Black Friday si avvicina, e continuano le offerte su Amazon. Giochi e accessori per diversi formati, tutti accomunati da una caratteristica: lo sconto! Per cercare di destreggiarsi in questo mare di offerte, ecco i nostri consigli giornalieri.

Kingdom Come Deliverance Royal Edition (PS4/Xbox One/PC)

Storicamente accurato, ricco di cose da fare, piuttosto impegnativo. Kingdom Come Deliverance è quanto di più vicino si possa immaginare a vivere nel medioevo.

Sonic Mania Plus (PS4/Switch)

Un delizioso salto nel passato da affrontare a tutta velocità. Sonic è di nuovo protagonista di un platform degno di tale nome. Divertimento assicurato per gli appassionati del genere.

Attack on Titan 2: Final Battle (PS4/Xbox One/Switch)

Gli aspiranti cacciatori di giganti non dovrebbero lasciarsi sfuggire questo titolo. Un vero e proprio tuffo nel mondo creato da Hajime Isayama, interessante per i fan del manga originale.

Just Cause 4 (PS4/Xbox One/PC)

Come da tradizione, la più recente avventura di Rico Rodriguez è un concentrato di esplosioni, devastazione e divertimento. Poca trama ma tanta sostanza, per chi ama parlare poco e agire tanto.

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

La saga di Kazuma Kiryu giunge alla sua conclusione con un titolo emozionante, divertente e mastodontico, che richiede svariate decine di ore per essere spolpato a dovere.

Dragon’s Crown Pro (PS4)

Un classico gioco d’azione a scorrimento in grado di riportare indietro nel tempo. Cattura pad in mano, e colpisce per l’eccellente caratterizzazione grafica. Spettacolare in compagnia.

Sega Mega Drive Classics (Switch)

Giocare a titoli Sega su una console Nintendo? È possibile, ed è anche estremamente divertente. Una collection che unisce quantità a una notevole qualità. Imperdibile per i nostalgici degli anni ’90.

GRID (PS4/Xbox One/PC)

Veloce, scattante e senza fronzoli. Questo è GRID. Un titolo di guida di stampo tipicamente arcade, ideale per chi vuole sfrecciare in tutto il mondo senza troppe preoccupazioni.

Xbox One S 1 TB, con Gears of War 1, 2, 3, 4, 5 + 14 giorni Xbox Live Gold + 1 mese Gamepass

Un bundle all’insegna di Gears of War, che affianca alla console tutti i capitoli della serie, pronti a essere scaricati e giocati. Un’ottima soluzione per chi ama gli sparatutto in terza persona.

Trust Gaming GXT 232 Mantis (Offerta del giorno)

Per chi vuole lanciarsi nel mondo dello streaming, un microfono di buona fattura. Solido, con un’apprezzabile resa sonora e, con l’offerta di oggi, disponibile a un prezzo davvero invitante.