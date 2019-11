Black Friday: le migliori offerte gaming di Martedì 26 Novembre

Perché limitarsi ad aspettare venerdì, quando il Black Friday è ormai diventato un appuntamento che si protrae per quasi una settimana? Vediamo insieme quali sono le migliori offerte proposte da Amazon oggi. Tra videogiochi e accessori, gli ottimi affari non mancano!

The Dark Pictures: Man of Medan (PS4/Xbox One)

Compralo su Amazon

Un’avventura a tinte horror ambientata a bordo di una nave fantasma. Quale è il segreto che cela la Medan? E chi sopravvivrà abbastanza a lungo da scoprirlo?

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Compralo su Amazon

Solcare i cieli su PS4 non è mai stato così economico. Un’esperienza di volo divertente, resa ancora più accattivante dalla presenza di missioni compatibili con PS VR.

Thrustmaster T-Flight Hotas 4 – Ace Combat 7 EDITION

Compralo su Amazon

Per chi vuole volare come un vero Top Gun, uno spettacolare controller di Thrustmaster creato appositamente per Ace Combat 7. Compatibile anche su PC.

Monster Hunter World (PS4)

Compralo su Amazon

I Cacciatori di mostri di Capcom combattono da soli e in compagnia. Centinaia di ore di gioco con armi da potenziare, corazze da creare e gigantesche creature da combattere.

Spyro Trilogy Reignited (PS4/Xbox One/Switch)

Compralo su Amazon

Tripletta di avventure rimasterizzate per il draghetto viola di Activision. Platform divertenti nella loro estrema semplicità, adatti anche a un pubblico giovane.

ASTRO Gaming A40 TR Cuffie Gaming Cablate + MixAmp Pro TR

Compralo su Amazon

Cuffie di altissimo livello. Confortevoli, resistenti e dotate di un’ottima resa sonora, personalizzabile grazie al mixer venduto in bundle. Disponibili in due colorazioni.

Xbox One S 1TB All Digital Edition Console + 1 mese Xbox Live Gold + 3 giochi (Sea of Thieves, Minecraft, Fortnite)

Comprala su Amazon

Per chi dispone di poco spazio, una versione “solo digitale” di Xbox One (senza cioè unità DVD/Blu-Ray), accompagnata da un mese di abbonamento Gold e da tre giochi.

Gears of War 5 (Xbox One)

Compralo su Amazon

Il ritorno in grande stile della saga di Gears of War. Azione pura, quintali di divertimento e una realizzazione tecnica da paura. Imperdibile già a prezzo pieno, figuriamoci in offerta.

The Division 2 Limited Edition (PS4/Xbox One)

Compralo su Amazon

Non si tratta di un capolavoro assoluto, ma The Division 2 ha comunque diverse frecce al suo arco e, per una quindicina di euro, è un titolo da tenere in assoluta considerazione.

Judgement (PS4)

Compralo su Amazon

Dagli autori della saga di Yakuza, una nuova avventura ambientata nel quartiere di Kamurocho. Un esaltante mix di investigazione e di combattimento.