Black Friday: le migliori offerte gaming di Giovedì 28 Novembre

Mancano solo poche ore all’inizio ufficiale del Black Friday, e le offerte su Amazon continuano a susseguirsi senza sosta. Un catalogo di proposte immenso, all’interno del quale abbiamo selezionato una decina di articoli per voi.

Borderlands 3 (PS4)

Uno sparatutto che riprende le atmosfere dei suoi predecessori e che garantisce un’esperienza di gioco che, pur senza grandi spunti originali, è all’insegna del puro divertimento.

Fist of The North Star: Lost Paradise (PS4)

Il mondo di Ken il Guerriero e quello di Yakuza si incontrano in un titolo accattivante e tamarro al punto giusto. Imperdibile per gli appassionati del manga e della serie animata.

Corsair K55

Una tastiera a membrana adatta a qualunque tipo di utenza. Ottima per il gaming, non perde colpi neanche se utilizzata in ambienta lavorativo.

Lego City Undercover (Switch)

Un perfetto regalo di Natale in anticipo per un fratello (o sorella) minore/nipote. Un’avventura Lego ricca di cose da fare, semplice da giocare, impegnativa al punto giusto e sempre godibile.

The Sims 4 (PS4/Xbox One)

Un grande classico da PC, ottimo anche nella sua versione console. Un “simulatore di vita” in cui è possibile sbizzarrirsi a creare il proprio alter ego virtuale e a farlo crescere nella normalità…. o nella follia.

Kingdom Hearts 3 (PS4/Xbox One)

Il terzo capitolo della saga che unisce Disney e Square-Enix segna la conclusione della saga di Xehanort. Un’avventura non perfetta, ma comunque in grado di regalare forti emozioni.

Battlefield V (PS4/PC)

L’adrenalina scorre a fiumi in Battlefield V. Scontri a fuoco intensi ed emozionanti, sia per giocatore singolo che online, nel suggestivo scenario della Seconda Guerra Mondiale.

Nier: Automata

Trama accattivante e sistema di gioco estremamente coinvolgente sono gli ingredienti di un titolo che riesce a miscelare con sapienza diverse anime.

Big Ben Custodia Deluxe (Switch)

Trasportare le proprie console può essere rischioso. Questa custodia di Big Ben è l’ideale per i possessori di Switch, con diversi comparti pronti a garantire la massima protezione.

F1 2019 (PS4/Xbox One)

Il gioco perfetto per vivere in prima persona, comodamente sul proprio divano, le emozioni del mondiale di Formula 1. Riuscirà Hamilton a confermarsi campione anche su PS4 e Xbox One?