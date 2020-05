5 trucchi avanzati per Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone è un titolo che richiede una buona dose di strategia e di pratica, altrimenti si ha vita breve in mappe ormai dominate da giocatori piuttosto esperti. Per cercare di guadagnare metri e rispetto occorre essere concentrati al massimo e, quando ci vuole, sfruttare qualche trucco che ha a che fare con aspetti poco conosciuti del gioco, col sistema di controllo o con alcune impostazioni. Vediamo i primi cinque, giusto per gradire.

1. Ricarica turbo

Per ricaricare le armi in modo veloce, anche in corsa, tenete premuto il tasto triangolo o Y, se utilizzate la console. Se invece siete tipi da PC occorre premere velocemente e ripetutamente il tasto di ricarica. In questo modo vi evitare di caricare le munizioni una a una e passate subito al dunque.

2. Uccidi in volo

Pochi sanno che è possibile uccidere i nemici anche mentre ci si sta paracadutando sulla mappa. Quindi, di fatto, mentre si è in volo. Utile, vero? Basta tagliare il paracadute quando non manca troppo al terreno e, mentre si è in volo, utilizzare la pistola per mirare, sparare e far fuori gli avversari. Se siete bravi, ne potrete sistemare anche un paio.

3. Elicottero furbetto

L’elicottero è un velivolo splendido e molto utile, ma c’è un suo utilizzo davvero poco conosciuto: sfruttare le eliche come… lame. In pratica, si tratta di passare vicino ai paracadute degli avversari in modo da farli precipitare rovinosamente a terra. Entusiasmante.

4. Mine, che passione

Per uccidere un nemico, anche più d’uno, senza troppa fatica, vi basta piazzare una mina sotto a un veicolo. A quel punto, scappate via di gran lena e aspettate il frutto del vostro (poco) lavoro.

5. A proposito di veicoli

Potete trasformare il veicolo che state pilotando in un… missile esplosivo. Piazzate due unità di C4 vicino a voi, rilasciandole, e poi, in piena corsa, puntate un obiettivo e saltate fuori. Ammirate l’esplosione pronta a risolvervi diversi problemi.