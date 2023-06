No Borders Music Festival 2023: a luglio la nuova edizione tra musica, natura, cene stellate e degustazioni

Un mese di musica, nella splendida cornice della foresta millenaria del Travisano tra Friuli-Venezia Giulia, Austria e Slovenia: il No Borders Music Festival torna anche quest’anno tenendo fede a quella che da sempre è l’anima che lo contraddistingue, la contaminazione di generi musicali – che spaziano dal rock passando per il pop e il jazz fino alla musica classica – nonché di appartenenza sociale e geografica degli artisti invitati.

Un festival che parla non solo di assenza di confini, ma pure di sostenibilità ambientale: tutti i luoghi de Il Tarvisiano sono certificati GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per l’attenzione dedicata al territorio grazie allo sviluppo di un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Per tale motivo le aree dei concerti saranno raggiungibili dal pubblico esclusivamente a piedi o in bicicletta.

Per la sua ventottesima edizione, il No Borders Music Festival ospiterà artisti nazionali e internazionali: il weekend del 1’ luglio ai Laghi di Fusine si esibirà Jack Johnson con opening act di Ziggy Alberts e a seguire i Baustelle il 2; il weekend del 15 sarà il turno di Ben Harper & The Innocent Criminals con Mannarino il giorno successivo; la cantautrice statunitense LP salirà sul palco giovedì 20 luglio, mentre nel weekend toccherà prima a Skunk Anansie (il 22) e poi a Mika (il 23). La rassegna si chiuderà l’ultimo fine settimana di luglio sull’Altopiano del Montasio con Stefano Bollani & Trilok Gurtu il 29 e al Rifugio Gilberti con Benjamin Clementine il 30.

Può un festival già di per sé unico per quanto concerne il calendario di performance live e la location diventare un’esperienza in grado di coinvolgere tutti e cinque i sensi? Grazie a Ein Prosit Summer Edition 2023, il No Borders è pure uno strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale: nei weekend del 15-16 e del 22-23 luglio nel comprensorio del Tarvisiano verranno organizzate cene stellate, escursioni nella natura accompagnate da guide esperte, laboratori, degustazioni e masterclass, incontri e tavole rotonde con le più grandi personalità del panorama eno-gastronomico.

In particolare, seguendo il classico format di Ein Prosit, durante i due fine settimana si terranno gli appuntamenti con gli “Itinerari del Gusto”, in cui chef italiani e internazionali in qualità di ospiti speciali prenderanno le redini delle cucine dei ristoranti presenti sul territorio. Qualche nome: Riccardo Gaspari (SanBrite), Alberto Toè (Horto), Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet), Karime Lopez e Kondo Takahiko (Gucci Osteria Firenze), Michele Lazzarini (Contrada Bricconi), Chiara Pavan e Francesco Brutto (Venissa), Salvatore Sodano (Local Venezia), Lorenzo Stefanini, Benedetto Rullo e Stefano Terigi (Giglio), Federico Sisti (Frangente), Jacopo Ticchi (Da Lucio), Fabio Pisani e Alessandro Negrini (Il Luogo di Aimo e Nadia).

I prodotti regionali, i vini bianchi e i vini rossi che meglio s’abbinano all’estate saranno protagonisti delle degustazioni guidate condotte da Francesco Annbali (sabato 15 e domenica 16) e da Gae Saccoccio (sabato 22 e domenica 23), prima dei concerti rispettivamente di Ben Harper, Mannarino, Skunk Anansie e Mika. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti per tutti i possessori dei biglietti dei concerti, a numero chiuso, previa prenotazione.