Boomtown, la fiera delle meraviglie che in Italia sarebbe pura fantascienza

Winchester è una deliziosa cittadina a circa un’ora di treno a sud-ovest di Londra. La maggiore attrazione è la bella cattedrale gotica risalente al 1079, ma in un particolare momento dell’anno – nella prima decade di agosto o giù di lì – a pochi chilometri, nel cuore della campagna dell’Hampshire, c’è un evento che rende Winchester una meta ancora più ambita.

È la Boomtown Fair, uno dei più grandi festival musicali dell’estate britannica, tradizione radicatissima in tutta l’isola, che ne conta decine dal Galles alla Scozia passando per l’Inghilterra. Appuntamenti fissi per centinaia di migliaia di spettatori di ogni età e credo musicale, decisamente più accessibili del celebrato Glastonbury, soprattutto momenti di aggregazione civilissima e gioiosa.

Quest’anno sono anche io tornato a frequentarli, e la scelta è caduta proprio su Boomtown sia per la particolarità dell’offerta musicale, sia per in concept che porta avanti il festival. Boomtown è una vera e propria città, con una sua storia da raccontare ambientata in un futuro distopico tra cyber e steampunk. Il festival si svolge idealmente nei cinque giorni della fiera della città, quando viene popolata da saltimbanchi, attori, acrobati, musicisti e spettatori che arrivano da ogni dove e che diventano loro stessi protagonisti e motori della storia. La seconda si sta scrivendo ora, a partire dall’anno scorso, mentre la prima si è conclusa nel 2019 dopo undici capitoli, corrispondenti alle edizioni che si erano svolte sino ad allora. Dopo il Covid, Boomtown è ripartito nel 2022, raccontando cosa è successo alla città dopo che AMI, l’intelligenza artificiale che la governava, si è spenta. Con le sue ultime parole ha avvertito noi umani che i sistemi che stiamo usando non funzionano, che fanno male a noi e al pianeta. L’appello non è caduto nel vuoto, la ricerca di un futuro migliore è iniziata, ma sarà un processo lungo e faticoso.

Ci sarebbe molto di più da dire, ma già questo fa capire quanto complessa sia la macchina che abbiamo esplorato per tre giorni, un villaggio della libertà che tra palchi, distretti, anfratti, tende e campeggi si estende per circa tre chilometri quadrati, con una capacità di 66.000 persone, anche se nel corso dei cinque giorni di festival se ne contano molte di più. È un concept che non bada solo alla line-up degli artisti, in gran parte esponenti di prima fascia della migliore musica elettronica del mondo che già a mezzogiorno facevano ballare una marea di 30.000 persone davanti al palco principale.



C’è una consapevolezza politica e sociale, un’etica e un’etichetta, delle regole semplici che si basano sul rispetto reciproco, la convivenza e la condivisione. E, innanzitutto, la libertà d’espressione. Vedere migliaia di donne di ogni età andare in giro per la città senza alcun timore di mostrare i loro corpi è stata una lezione straordinaria. Nessuna notizia drammatica apparsa sui giornali di molestie o stupri, la news principale riguardava le meticolose operazioni di pulizia dell’area a cui hanno contribuito anche molti degli spettatori, che si sono così guadagnati un bonus da utilizzare l’anno prossimo.

Un’organizzazione perfetta, a partire dal braccialetto elettronico che fungeva da biglietto, pass e portafogli, grazie al QR Code che permetteva di caricare una somma a piacimento da usare per pagare cibo, bevande e qualunque altra cosa si potesse acquistare nell’area del festival.

Molti organizzatori di eventi musicali italiani avrebbero da imparare, fermo restando che un Boomtown in Italia non sarebbe possibile. Siamo d’altronde il Paese che ha passato settimane a demonizzare i rave mettendo a punto addirittura una legge ad hoc, uno dei primi “fondamentali” traguardi dell’attuale governo. Ma oltre ciò, il fattore culturale è quello che conta maggiormente. Per quanto ottimisti si possa essere, l’Italia non è pronta, almeno in questo momento preciso momento storico, ad accogliere eventi strutturati e pensati in questo modo. Lo spettatore di concerti italiano è, nella stragrande maggioranza del casi, ossessivamente focalizzato sul momento social, il biglietto del concertone di giornata da fotografare e condividere per poter dire “io c’ero” – perché i Blur, Springsteen, gli Arctic Monkeys, Meneguzzi e Mietta li ascoltavo quando ancora non avevano inciso neanche un pezzo. L’importante è che suonino in un posto comodo, raggiungibile con mezzi propri e per cui non ci si debba stancare. Non arrivarci con treni, autobus e lunghe camminate zaino in spalla, piantando la tenda e facendo quaranta minuti di fila per una doccia. Tutti ridendo e scherzando insieme, magando chiacchierando con una tazza di caffè in una mano e un rotolo di carta igienica (fondamentale) nell’altra.

Una condivisione e una contaminazione culturale, oltre che un’organizzazione praticamente perfetta, che abbiamo sperimentato anche al Flow Festival di Helsiniki, ma che al Boomtown si evidenzia pure sotto un altro aspetto: il cibo.

Oltre cento diversi stand gastronomici, con una scelta proveniente praticamente da tutto il mondo. Colazione indonesiana? C’era. Avete mai mangiato i momos? Sono ravioli himalayani, se ne diventa dipendenti dopo il primo. Li ho provati anche di carne, perché è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve fare, ma la vera leccornia sono quelli ripieni di spinaci, patate e cavolfiori, saltati in padella con carote e cipolle e spezie varie. Vanno accompagnati con una salsa piccante allo zenzero a dir poco divina.

Durante un festival come Boomtown si fanno circa 40.000 passi al giorno, quindi bisogna nutrirsi spesso e idratarsi (servono almeno sei pinte di lager fresca al giorno). Seguendo attentamente queste regole mi è stato quindi possibile provare un po’ di tutto, dal classico panino con il wurstel a un ottimo kebab di pollo. Non mi sono potuto esimere dal comfort food per eccellenza, il re dei music festival, il Mac ‘n’ Cheese, impreziosito da un cheddar del Somerset di altissimo spessore. Ma ho fatto anche un salto in Sri Lanka, perfetto per un languorino delle 17. Un bel Masala toast è quello che ci vuole, un sandwich ripieno di un mix di patate e spinaci, unito a pomodori, cipolle e una salsa spalmabile al coriandolo. Chiudete, tostate e mangiate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BoSFinesse (@bosfinesse)

Molte, moltissime alternative vegane e vegetariane, lontane anni luce dal truck dello zozzone di turno dove comporre il panino con la salsiccia accompagnata da melanzane, peperoni e zucchine sott’olio, due carciofini e una foglia d’insalata per sgrassare. Ma dato che sono un animale tendenzialmente carnivoro, non mi sono potuto esimere dal testare un eccellente brisket di manzo con salsa bianca Alabama.

Anche la colazione forniva interessanti opzioni. Sapere che dopo una notte in tenda puoi concederti un toast all’avocado con un uovo alla benedict delicatamente poggiato sopra è a dir poco confortante. Così come poter scegliere tra un croissant spinaci e cheddar di Olivier’s Bakery (buonissimo, ha molti punti vendita anche a Londra, una delle migliori catene di panetterie della città) o un saccottino vegano alle noci che mi ha impegnato per circa quindici minuti per la sua vastità e bontà.

Cose che non sono riuscito a mangiare e per cui sarò costretto a tornare l’anno prossimo. Il Masala Dosa allo stand indiano. Un qualunque tipo di luridissimo hamburger. La paella (aveva una bella faccia). Ogni cosa che offriva il banchetto dell’halloumi, declinato da fritto a burger a chips (prima o poi dovremo parlare a lungo dell’halloumi). Il ristorante caraibico.

Fin qui tutto più che bene, ma la musica com’era? Bellissima, dalla drum and base al post-punk, passando per il country e il rap. I Prodigy hanno dato forfait all’ultimo momento, ma il clou del festival è stata la straordinaria performance di Peaches che a 56 anni ha camminato praticamente nuda sul pubblico come solo le vere rockstar sanno fare. Roba d’altri tempi, una sorta di manifesto politico sotto forma di concerto nonché uno dei tanti momenti indimenticabili che ha regalato Boomtown. Ci vediamo tutti a Winchester l’anno prossimo per il terzo capitolo, dal titolo Revolution of Imagination. Che già solo dal nome promette grandi cose.