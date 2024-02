Le tavole e i menù dei matrimoni stanno cambiando, lo sa bene The Love Affair

Alzi la mano chi non pensa “speriamo si mangi bene” quando riceve l’invito a un matrimonio: i fiori più colorati, la chiesa più suggestiva, la cerimonia più commovente, l’abito più elegante, potrebbero essere cancellati dall’album dei ricordi da un pranzo o una cena non all’altezza.

E infatti il matrimonio è anche – e soprattutto – legato all’immaginario di un lungo pasto con parenti e amici, tanto che “abbiamo mangiato come a un matrimonio” è un’espressione che si associa iperbolicamente a pranzi e cene luculliane. I tempi però cambiano, e negli ultimi anni anche i menù dei matrimoni si stanno facendo influenzare da quanto avviene, più in generale, nell’universo enogastronomico: si riduce il numero delle portate (che al tempo stesso si fanno più leggere) e si prediligono prodotti locali e piatti della tradizione. A destrutturare il mito delle ore trascorse con le gambe sotto il tavolo fanno poi la loro comparsa food truck e “corner” dove si può comporre la propria carta (o almeno parte della) in base a gusti ed esigenze diverse, nell’ottica di un Wedding Fest, una sorta di mini-festival che toglie formalità a tavolate, menù e interazioni tra gli ospiti.

Prima il cibo del fatidico “sì”, dunque? The Love Affair, una delle manifestazioni italiane più interessanti per conoscere le tendenze wedding, non ha dubbi: nel pianificare il giorno ideale, “i menù” avranno un ruolo sempre più centrale, ed è per questo che il tema scelto per la nona edizione è proprio La Dolce Vita. L’evento, nato nel 2014 da un’idea di Cristina di Giovanna (Founder di Le Jour du Oui) e di Sofia Barozzi (Founder de Il Profumo dei Fiori), sarà una celebrazione della vita lenta e delle tradizioni, dell’eleganza (e di tutto il guto, anche a tavola) anni ‘50 e ‘60, sognante e felliniana, resa contemporanea dalle scelte di carattere che contraddistinguono le proposte presentate durante The Love Affair nelle categorie che, oltre al food & beverage, spaziano dal flower design alle produzioni foto-video, dalla musica alle location.

I matrimoni d’altronde, lo sappiamo, sono anche una questione d’immagine – lo sono ancora di più nell’epoca dei social network – e, come quella alimentare, anche la nostra dieta di contenuti mediatici si sta rinfrescando: ristoranti ingessati e porzioni strabordanti lasciano spazio a piatti curati e instagrammabili, tavolate immerse nella natura (meglio se in vigna), automobili vintage in piccoli borghi medievali. Potremmo dire che cambia la moodboard: meno sfarzo, più vita lenta. Bisogna trovare, però, la giusta ispirazione.

D’altronde, come per i vestiti, gli addobbi, ma anche per la musica, le foto e i momenti di intrattenimento, anche per il food & beverage dei matrimoni ci sono trend da seguire, o da tenere almeno in considerazione, per evitare di portare in tavola piatti troppo agé o costruire un’esperienza poco comoda per gli ospiti.

Perciò, dall’8 al 10 marzo a Milano, negli spazi di Talent Garden Calabiana, The Love Affair proporrà incontri di networking, workshop, talk d’ispirazione e degustazioni, con ospiti nazionali e internazionali: un format che vuole portare contaminazione e innovazione nel panorama delle fiere per matrimoni, e rispondere alla fatidica domanda: ma che cosa servo agli invitati del mio giorno speciale?

Alla fine, pensiamoci: sono tante le coppie che imparano a conoscersi sfogliando un menù durante il primo appuntamento, e poi andando avanti in anniversari, compleanni e serate speciali. E allora il giorno del sì come potrebbe non essere all’altezza di questa favola enogastronomica? Anche il cibo, si sa, è una questione d’amore.

