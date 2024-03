La mixology contemporanea di Drype arriva a Identità Golose 2024

Leggero, fresco, sostenibile. E, da adesso, con una nuova ricetta pronta da far arrivare nei bicchieri degli appassionati di mixology. Quest’anno, tra i protagonisti della IXX edizione di Identità Golose a Milano ci sarà anche Drype, startup innovativa fondata nel 2022 da Lucia Marrocco, Thomas Bottalico e Massimo Pierdomenico e attiva nella bar industry.

Ready-to-serve, sostenibilità, semplicità. Queste le parole d’ordine di Drype, che hanno studiato una linea di cocktail alcolici premiscelati monoporzione, e solubili in acqua, per rispondere alle esigenze sia dei consumatori più giovani e dei bevitori occasionali, sia dei ristoranti che vogliono ampliare le propria offerta con un’offerta di bartending smart e attenta all’ambiente.

Così facendo, infatti, la proposta di Drype abbatte infatti fino all’82% delle emissioni di CO2 legate ai processi produttivi e di filiera, in quanto vengono ridotti i volumi e i pesi superflui che altrimenti influirebbero nel trasporto degli ingredienti per la miscelazione dei cocktail (il vetro soprattutto). Se “sai” di Drype, insomma, si vede: per preparare un cocktail basteranno tre gesti, versare la filetta in un bicchiere d’acqua, aggiungere ghiaccio, e brindare con gli amici.

Tutti possono prepararsi un Drype, insomma (non male come slogan, ne’?), finora disponibile in tre versioni: Clover (gin ai fiori di ibisco, fave di cacao, lampone), Mule (zenzero, lime, menta, quercia) e Blue Train (gin compund, liquore all’arancia). E ora, in occasione di Identità Golose, la startup è pronta a presentare una nuova aggiunta al proprio catalogo, che sarà una versione rivisitata del classico gin tonic. Gli ingredienti? Gin compound aromatizzato con pompelmo rosa, fava tonka (una spezia venezuelana dalle leggendarie proprietà afrodisiache, con toni leggermente vanigliati, di mandorla amara e liquirizia) e, per finire, un’essenza di tonica al pepe rosa.

Per l’occasione, Drype farà squadra con Mattia Pastori di Nonsolococktails, punto di riferimento in Italia per la mixology e la consulenza nel mondo del bartending. L’appuntamento è dunque all’Allianz MiCo di Milano, dal 9 all’11 marzo 2024, per scoprire Crush e, naturalmente, tutto il mondo Drype. Per finire, non lasciatevi scappare questa chicca: domenica 10 marzo, alle 14:00, Drype terrà una masterclass sul tema della sostenibilità ambientale nel mondo della bar industry, insieme verso un futuro più sostenibile. L’evento si concluderà con una tasting session di tutti i cocktail Drype.